ΑΤΜ: Ποιό πλήκτρο πρέπει να πατήσετε στο τέλος της ανάληψης για να αποφύγετε τις απάτες

Η χρήση ΑΤΜ απαιτεί διάφορα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απάτης και κλοπής από τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Ένα από αυτά είναι να πατάτε το πλήκτρο Ακύρωση αμέσως μετά την παραλαβή των χρημάτων. Μια απλή ενέργεια, η οποία όμως μπορεί να αποτρέψει την απώλεια χρημάτων.

Σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ισπανίας, το 59% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τα μετρητά ως κύριο μέσο πληρωμής σε φυσικά καταστήματα, ξεπερνώντας τις πιστωτικές κάρτες (30%) και τις κινητές συσκευές (11%). Μια προτίμηση που καταδεικνύει τη σημασία της λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτές τις συσκευές.

Γιατί πρέπει να πατάτε το πλήκτρο ακύρωσης όταν χρησιμοποιείτε ΑΤΜ

Μία από τις κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν οι χρήστες ΑΤΜ είναι η έκθεση των εμπιστευτικών πληροφοριών τους. Κάθε φορά που εκτυπώνουμε μια απόδειξη μετά από μια συναλλαγή, αυτή περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, όπως το υπόλοιπο του λογαριασμού ή τμήματα του αριθμού της κάρτας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από εγκληματίες για τη διενέργεια δόλιων συναλλαγών. Αυτό είναι κάτι που αποφεύγεται με το πάτημα του πλήκτρου Ακύρωση.

Πολλοί χρήστες πετούν απρόσεκτα αυτές τις αποδείξεις, με αποτέλεσμα να πέφτουν εύκολα σε λάθος χέρια.

Για το λόγο αυτό, συνιστάται να μην εκτυπώνεται η απόδειξη συναλλαγής, καθώς πρόκειται για ένα απλό μέτρο που μπορεί να αποφύγει περιττές απάτες . Αντί να ζητάτε τη φυσική απόδειξη, συνιστάται η χρήση εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας για τον έλεγχο των συναλλαγών και του υπολοίπου.

Αυτές οι τραπεζικές πλατφόρμες είναι όλο και πιο ασφαλείς και επιτρέπουν λεπτομερή έλεγχο των προσωπικών οικονομικών σε πραγματικό χρόνο, εξαλείφοντας την ανάγκη για φυσικές αποδείξεις, οι οποίες μένουν εκτεθειμένες.

Εκτός από την αποφυγή της εκτύπωσης της απόδειξης, το πάτημα του πλήκτρου Ακύρωση στο τέλος της συναλλαγής έχει αντίκτυπο στην προστασία του χρήστη. Το βήμα αυτό διασφαλίζει ότι το σύστημα ΑΤΜ κλείνει σωστά τη συνεδρία που σχετίζεται με την κάρτα.

Εάν δεν γίνει αυτή η ενέργεια, το ΑΤΜ θα μπορούσε να παραμείνει ενεργό με τα δεδομένα του προηγούμενου χρήστη, επιτρέποντας σε τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό και να πραγματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες πράξεις.

Η Τράπεζα της Ισπανίας επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό, αν και απλό, είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά για τη μείωση του κινδύνου απάτης. Οι εγκληματίες συχνά εκμεταλλεύονται τα πιο συνηθισμένα λάθη, όπως το να αφήνουν τη συνεδρία ανοιχτή ή να μην ελέγχουν το περιβάλλον πριν χρησιμοποιήσουν το ΑΤΜ, για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Άλλες συστάσεις για την προστασία σας στα ΑΤΜ

Είναι πάντα προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ΑΤΜ που βρίσκονται σε καλά φωτισμένους χώρους, όπως μέσα σε τράπεζες ή εμπορικά κέντρα. Αποφύγετε εκείνα που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές ή εκείνα που κυκλοφορούν ύποπτα άτομα.

Πριν εισαγάγετε την κάρτα, ελέγξτε την υποδοχή της κάρτας ή το πληκτρολόγιο για ξένα αντικείμενα. Συσκευές κλωνοποίησης, γνωστές ως «skimmers», τοποθετούνται συχνά σε αυτές τις περιοχές για να συλλαμβάνουν τις πληροφορίες της κάρτας.

Καλύψτε το πληκτρολόγιο με το ένα χέρι όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασής σας για να μην το δουν κρυφές κάμερες ή άτομα που βρίσκονται κοντά.

Ποτέ μη δέχεστε βοήθεια από αγνώστους, ακόμη και αν φαίνονται φιλικοί. Μπορεί να προσπαθούν να σας αποσπάσουν την προσοχή προκειμένου να κλέψουν τα δεδομένα ή τα χρήματά σας.

Εάν το ΑΤΜ κρατήσει την κάρτα σας ή επιδείξει ασυνήθιστη συμπεριφορά, πατήστε αμέσως το πλήκτρο «Ακύρωση», εγκαταλείψτε την περιοχή και επικοινωνήστε με την τράπεζα ή την αστυνομία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει τα μετρητά και την κάρτα σας πριν φύγετε από το ΑΤΜ. Μην βιάζεστε να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή για να αποφύγετε τα λάθη.

Οι προφυλάξεις δεν τελειώνουν όταν φεύγετε από το ΑΤΜ. Εάν έχετε σηκώσει σημαντικό χρηματικό ποσό, αποφύγετε να περπατάτε μεγάλες αποστάσεις και προσπαθήστε να συνοδεύεστε από ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης ή ζητήστε υποστήριξη από τις τοπικές αρχές.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να καταστρέφετε με ασφάλεια οικονομικά έγγραφα που δεν χρειάζεστε πλέον, όπως αποδείξεις ή τραπεζικές καταστάσεις, κόβοντάς τα σε μικρά κομμάτια, ώστε οι πληροφορίες να μην είναι πλέον ευανάγνωστες.

