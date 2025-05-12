Tricks για να διατηρείς τα ρούχα σου σαν να βγήκαν μόλις από το πλυντήριο

Την ανοιχτή ντουλάπα, τα τελευταία χρόνια τη συναντάμε πολύ συχνά στα υπνοδωμάτια καθώς πέρα ότι μεγαλώνει ο χώρος, δίνει μια πιο aesthetic εικόνα. Πολλές και πολλοί επιλέγουν να κρεμούν τα ρούχα τους είτε σε καλόγερους ή δίφυλλα βεστιάρια ρούχων.

Για σένα που σκέφτεσαι αν θα σε βολέψει να έχεις στο δωμάτιό σου, ανοιχτή ντουλάπα ή αν αναρωτιέσαι ότι μπορεί να χάνεται πιο εύκολα το άρωμά τους μετά το πλύσιμο, σου έχουμε μερικά tips που θα σου αλλάξουν γνώμη.

Πώς να φτιάξεις μια ανοιχτή ντουλάπα

Μια ανοιχτή ντουλάπα μπορεί να δημιουργηθεί με καλόγερο και κουρτίνα! Ναι, όσο περίεργο και αν σου ακούγεται μπορείς να κάνεις μια aesthetic ντουλάπα που θα κλέψει τις εντυπώσεις. Και αν σκεφτείς το πρακτικό κομμάτι, το υπνοδωμάτιό σού θα σού μεγαλώσει και θα δεις μια ανανέωση στον χώρο σου. Για να έχεις χώρο και για τις τσάντες, μπορείς να τοποθετήσεις ράφια στον τοίχο σου. Ενώ κάτω από τον καλόγερο μπορείς να βάλεις τα παπούτσια σου.

Extra tip: Μπορείς να προσθέσεις 2 καλόγερους και να διαλέξεις μια minimal, μακριά κουρτίνα ώστε να βγει ακόμα πιο εντυπωσιακή. Επιπλέον, πρόσεχε που θα την τοποθετήσεις γιατί αν την ντουλάπα σου τη βλέπει πολύ ο ήλιος, μπορεί να δημιουργήσει φθορές στα ρούχα σου.

Επίσης, μπορείς να επιλέξεις μια έτοιμη σύνδεση ανοιχτής αποθήκευσης ώστε να υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος τόσο για τα ρούχα σου όσο και για τα παπούτσια σου. Αν έχεις μεγάλο δωμάτιο ή αποκλειστικό χώρο που αποθηκεύεις τα ρούχα σου, μπορείς να επιλέξεις μια γωνιακή, ανοιχτή ντουλάπα που και τότε, θα έχεις μια πιο εξυπηρετική οργάνωση στα πράγματά σου.

5 tricks για να διατηρούν τη φρεσκάδα και το άρωμά τους τα ρούχα σου

Βάλε όποιο αρωματικό ντουλάπας σου αρέσει και δεν θα μυρίζουν μόνο τα ρούχα σου, αλλά και όλο σου το δωμάτιο.

Να διατηρείς καθαρή την ντουλάπα σου ώστε να μην φύγει γρήγορα το άρωμα των ρούχων σου, αλλά και να αποφύγεις την ανεπιθύμητη σκόνη.

Μερικές φορές μέσα στην εβδομάδα, αν έχεις βάλει κουρτίνα μπροστά, άνοιγέ την, ώστε να παίρνουν λίγο καθαρό αέρα τα ρούχα σου.

Πίστευες πως η μαγειρική σόδα βοηθά στη διατήρηση του αρώματος; Κι όμως βοηθά! Πάρε ένα μικρό βαζάκι, γέμισέ το μαγειρική σόδα, τοποθέτησέ το ανοιχτό στην ντουλάπα και θα δεις πως θα απορροφά τις άσχημες οσμές. Ανανέωσε τη μαγειρική σόδα κάθε 1 μήνα.

Ένα spray από αιθέρια έλαια κάνει τα ρούχα σου αλλά και την ντουλάπα σου να μυρίζουν όμορφα για πολλές μέρες. Επίλεξε το αγαπημένο σου έλαιο (λεμόνι, γιασεμί, λεβάντα), λίγο νερό και έτοιμο.

