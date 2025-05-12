Λαχανικά που κάνουν καλό στο έντερο και στην καρδιά

Όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν αυτό που πολλοί παρατηρούμε στην πράξη: η συνολική μας υγεία ξεκινά από ένα ισορροπημένο έντερο.

Δεν επηρεάζει μόνο την πέψη, αλλά συνδέεται στενά με το ανοσοποιητικό, τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη διάθεση και —κυρίως— την καρδιά. Ένας από τους πιο απλούς και δυνατούς τρόπους για να υποστηρίξουμε την υγεία του εντέρου είναι τα «σωστά» λαχανικά.

Τα λαχανικά, δεν είναι όλα ίδια. Τα πιο ωφέλιμα για το έντερο —και τελικά για όλο το σώμα— είναι εκείνα που είναι πλούσια σε πολυφαινόλες και έχουν πικρή γεύση:

1. Σταυρανθή λαχανικά

Μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, κουνουπίδι, λάχανο, ρόκα, μπρόκολο ραπίνι

Αυτοί οι «ήρωες» της φύσης ενισχύουν την παραγωγή μεταβιοτικών ουσιών (byproducts της ζύμωσης στο έντερο που ρυθμίζουν την ανοσία), ενώ υποστηρίζουν και τη λειτουργία των μιτοχονδρίων – δηλαδή την ενεργειακή «μηχανή» των κυττάρων.

Περιέχουν ενώσεις θείου που ενισχύουν την αγγειακή υγεία και προάγουν τη σύνθεση υδροθείου, ενός σήματος ζωής για τα κύτταρά μας.

Pro tip: Να τα ψιλοκόβεις πριν το μαγείρεμα για να ενεργοποιήσεις ένα ένζυμο (myrosinase) με αντικαρκινική δράση.

2. Αγκινάρες

Αγαπημένο στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, οι αγκινάρες είναι πλούσιες σε ινουλίνη – μια πρεβιοτική ίνα που «ταΐζει» τα καλά βακτήρια του εντέρου. Επιπλέον, έχουν ελάχιστες θερμίδες και πολλές βιταμίνες: κάλιο, βιταμίνη C, μαγνήσιο και φυλλικό οξύ.

Pro tip: Μην πετάς τα κοτσάνια! Είναι το πιο ινώδες και θρεπτικό τους μέρος– αρκεί να αφαιρέσεις το σκληρό εξωτερικό.

3. Ριζώδη λαχανικά

Ραπανάκια, κρεμμύδια, σκόρδο, μάραθος

Περιέχουν λιγότερη ζάχαρη από άλλα ριζώδη λαχανικά και είναι γεμάτα πρεβιοτικά που θρέφουν το μικροβίωμα. Εξίσου ωφέλιμες επιλογές: γογγύλια, γλυκοπατάτες μωβ, yams.

Pro tip: Προσοχή στα καρότα και τα παντζάρια όταν είναι μαγειρεμένα – απελευθερώνουν περισσότερα σάκχαρα. Προτιμήστε τα ωμά.

4. Πικρά χόρτα και ραδίκια

Ραντίτσιο, πικραλίδα, σταμναγκάθι

Τα πικρά χόρτα είναι πλούσια σε πολυφαινόλες και ινουλίνη, καθιστώντας τα ιδανικά για τη μακροζωία.

Pro tip: Το κόκκινο ραδίκι, συγκεκριμένα, είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά.

5. Μανιτάρια σιτάκε

Τα σιτάκε είναι πλούσια σε β-γλυκάνες, πολυσακχαρίτες που μειώνουν τη χοληστερίνη και ενισχύουν το έντερο.

Pro tip: Προσοχή με τα ωμά μανιτάρια – κάποια περιέχουν τοξίνες. Προτιμήστε τα σοταρισμένα ή σε σούπες.

Πηγή: vita.gr

