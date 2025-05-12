Κεφίρ ή Γιαούρτι: Τι να διαλέξεις για το έντερο;

Το κεφίρ και το γιαούρτι είναι και τα δύο προϊόντα ζύμωσης που περιέχουν προβιοτικά, τα ευεργετικά βακτήρια που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εντέρου.

Αν και συχνά καταναλώνονται ως παρόμοια τρόφιμα, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τη σύσταση, τη θρεπτική αξία και τα πιθανά οφέλη για την υγεία.

Το γιαούρτι παρασκευάζεται με καλλιέργειες βακτηρίων, ενώ το κεφίρ δημιουργείται με τη χρήση «σπόρων» κεφίρ, δηλαδή καλλιέργειες ζυμομυκητών και βακτηρίων γαλακτικού οξέος, που ζυμώνουν το γάλα και το μετατρέπουν στο γνωστό πηχτό ρόφημα.

Και τα δύο προϊόντα φτιάχνονται συνήθως με αγελαδινό γάλα, αλλά και κατσικίσιο και πρόβειο, ενώ υπάρχουν και φυτικές εναλλακτικές όπως το γάλα καρύδας ή βρώμης. .Το κεφίρ μπορεί να γίνει ακόμη και με νερό ή χυμούς.

Οι προβιοτικοί οργανισμοί στα δύο αυτά τρόφιμα υποστηρίζουν το μικροβίωμα του εντέρου – τους μικροοργανισμούς που ζουν στον πεπτικό σωλήνα – και εξετάζονται ως προς την επίδρασή τους στην πέψη και άλλες παραμέτρους υγείας.

Ποιο έχει περισσότερα προβιοτικά;

Οι επιστημονικές έρευνες έχουν συνδέσει το κεφίρ με:

Αντικαρκινική δράση

Αντιφλεγμονώδη δράση

Αντιοξειδωτική δράση

Μείωση χοληστερίνης

Ρύθμιση σακχάρου (σε διαβητικούς)

Βελτίωση μικροβιώματος εντέρου

Μείωση αρτηριακής πίεσης

Αντιμικροβιακή δράση (προστασία από λοιμώξεις)

Οφέλη του Γιαουρτιού

Παρότι περιέχει λιγότερα προβιοτικά, το γιαούρτι έχει συνδεθεί με:

Μείωση κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου

Μείωση κινδύνου διαβήτη τύπου 2

Πρόληψη υπέρτασης

Μέτρια αντιοξειδωτική δράση

Έλεγχο βάρους

Πιθανοί Κίνδυνοι

Παρότι και τα δύο προϊόντα είναι ασφαλή για τους περισσότερους, υπάρχει πιθανότητα:

Αλλεργικών αντιδράσεων (σε όσους έχουν αλλεργία στο γάλα)

Πεπτικών ενοχλήσεων λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε προβιοτικά (ειδικά στο κεφίρ)

Υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη (σε προϊόντα με πρόσθετα)

Κινδύνου για άτομα με καταστολή του ανοσοποιητικού

Ανεπιθύμητων επιδράσεων από το χαμηλό ποσοστό αλκοόλ στο κεφίρ

Υπερκατανάλωσης ασβεστίου (σε μεγάλες ποσότητες)

Συμπέρασμα

Το κεφίρ περιέχει μεγαλύτερη ποικιλία προβιοτικών από το γιαούρτι και μπορεί να έχει εντονότερες επιδράσεις στο έντερο. Ωστόσο, και τα δύο είναι εξαιρετικά θρεπτικές επιλογές για τους περισσότερους ανθρώπους. Αν θέλετε να ενισχύσετε το έντερό σας, και τα δύο προϊόντα είναι χρήσιμα – με το κεφίρ να έχει πιθανώς το προβάδισμα. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και εντάξτε το στην καθημερινότητά σας.

Πηγή: newsbeast.gr

