Πολυτεχνείο Κρήτης: Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Αντωνίου Φώσκολου

Τιμητική Εκδήλωση στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Αντωνίου Φώσκολου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025 και ώρα 13:30 στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1) της Πολυτεχνειούπολης, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο κοινό και θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Facebook: www.facebook.com/TUC.Chania

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί

Αν. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας Πολυτεχνείου Κρήτης

Καθηγητής Εμμανουήλ Στειακάκης, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Παρουσίαση προσφοράς και έργου του Αντωνίου Φώσκολου



Καθηγητής Αντώνιος Βαφείδης





Σύντομες αναφορές στην προσωπικότητα του Αντωνίου Φώσκολου



Ομ. Καθηγητής Θεόδωρος Μαρκόπουλος



Ομ. Καθηγητής Κίμων Χρηστάνης



Αν. Καθηγητής Φραγκίσκος Παυλουδάκης



Δρ. Θωμάς Γεντζής



Δρ. Νίκος Λυγερός



Γιώργος Σαχίνης, Δημοσιογράφος

Επίδοση τιμητικής πλακέτας και ψηφίσματος Συγκλήτου Πολυτεχνείου Κρήτης στην οικογένεια του Αντωνίου Φώσκολου



Καθηγητής Εμμανουήλ Στειακάκης, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ο Αντώνιος Φώσκολος εκλέχθηκε το 1986 Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος από το 1995 έως το 1997. Επιπλέον, διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης την περίοδο 1985-1988 και στη συνέχεια από το 1988 έως το 1993 διετέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος και Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το 1997 ανακηρύχθηκε Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Είχε πτυχίο από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1953), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) από το University of California, Berkeley, USA (1964) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) από το University of California, Berkeley, USA (1966). Από το 1966 έως το 1985 ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας και Ανοργάνου Γεωχημείας του Ινστιτούτου Ιζηματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Διετέλεσε Σύμβουλος (Consultant) του ΟΗΕ σε θέματα Ενεργειακών Ορυκτών Πόρων (1975-1985) και Σύμβουλος του Ινστιτούτου Ιζηματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά (1986-1996).

Το 2000 ανακηρύχθηκε Ομότιμος Επιστημονικός Ερευνητής της Καναδικής Κυβέρνησης με έδρα τη Γεωλογική Υπηρεσία του Καναδά.

Είχε πλούσια επιστημονική δραστηριότητα με δεκάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή συνέδρια σε Ευρώπη και Αμερική και μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών.

