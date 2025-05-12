Τα υγιεινά σνάκ που μπορείς να έχεις πάντα στο σπίτι!

Τέλεια, νόστιμα και γεμάτα ενέργεια, αυτά είναι τα καλύτερα σνακ για εκείνες τις στιγμές που θες μια μικρή γευστική απόλαυση χωρίς ενοχές.

Με έναν αχόρταγο προ-έφηβο, έναν φανατικό του τρεξίματος και μία λιχούδα σε εμμηνόπαυση, το σπίτι μας φροντίζω να είναι πάντα γεμάτο με εκείνα τα μικρά γευματάκια που θέλουν ελάχιστη προετοιμασία, είναι βολικά να τα έχεις δίπλα σου την ώρα που διαβάζεις ή δουλεύεις και, πάνω από όλα, καλύπτουν αυτές τις κρίσεις υπογλυκαιμίας ή ξαφνικής λαχτάρας για κάτι αλμυρό και τραγανό. Όχι, δεν έχω ένα ντουλάπι γεμάτο με πατατάκια, μπισκότα και επεξεργασμένες τροφές, αλλά μία λίστα με εύκολα και γρήγορα, πεντανόστιμα σνακ. Δοκιμάστε τα και θα δείτε ότι θα γίνουν τα αγαπημένα όλης της οικογένειας!

Σνακ #1: Σοκολατάκια

Όχι μόνο αθώα, αλλά και γεμάτα καλά λιπαρά!

Υλικά

1/2 φλ. λάδι καρύδας

1/2 φλ. ωμό κακάο

2-3 κ.σ. μέλι ή σιρόπι αγαύης

1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

ελάχιστο αλάτι

ξηροί καρποί, καρύδα, αποξηραμένα φρούτα, φιστικοβούτυρο, ταχίνι ή ό,τι άλλο θέλετε να έχετε σαν «γέμιση»

Εκτέλεση

Λιώνουμε το λάδι καρύδας σε χαμηλή φωτιά (ποτέ στον φούρνο μικροκυμάτων).

Προσθέτουμε το κακάο, το μέλι, τη βανίλια και το αλάτι, και ανακατεύουμε. Προσέξτε γιατί το λάδι καρύδας θέλει καλό ανακάτεμα, ώστε να αναμειχθούν όλα τα υλικά.

Αδειάζουμε το μείγμα σε φορμάκια για σοκολατάκια ή σε παγοθήκες.

Δοκιμάστε διάφορες εναλλακτικές γεμίσεις, όπως ψιλοκομμένα αμύγδαλα, καρύδια, ένα κομματάκι αποξηραμένο φρούτο, ταχίνι ή φυστικοβούτυρο.

Τοποθετούμε στην κατάψυξη για 20-30 λεπτά, μέχρι να γίνουν σκληρά.

Καλή απόλαυση! Προσέξτε, θα πρέπει να τα φυλάξετε στο ψυγείο, καθώς το λάδι καρύδας λιώνει γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου.

Σνακ #2: Ποπ κορν με διατροφική μαγιά

Πεντανόστιμο, τυρένιο σνακ, φουλ στη βιταμίνη Β12!

Υλικά

1/2 φλ. καλαμπόκι για ποπ κορν

3-5 κ.σ. λάδι καρύδας

2-3 κ.σ. διατροφική μαγιά

1/2 κ.γ. αλάτι, πιπέρι, σκόνη σκόρδου, καπνιστή πάπρικα ή όποιο άλλο καρύκευμα αγαπάτε

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε δύο κ.σ. λάδι καρύδας σε μια μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Βάζουμε καλαμπόκι τόσο, ώστε να καλύπτει τον πάτο της κατσαρόλας, σκεπάζουμε και κουνάμε ανά διαστήματα ώστε να μην μείνουν σποράκια στον πάτο και καούν.

Πώς θα καταλάβουμε ότι τα ποπ κορν μας είναι έτοιμα; Όταν ο ήχος από το ποπ αρχίσει να αραιώνει!

Μεταφέρουμε το ποπ κορν σε μεγάλο μπολ και ψεκάζουμε με το υπόλοιπο (λιωμένο) λάδι καρύδας (το χρειαζόμαστε ώστε να «κολλήσει» πάνω στα ποπ κορν η διατροφική μαγιά).

Πασπαλίζουμε με διατροφική μαγιά, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο, πάπρικα ή ό,τι μας αρέσει.

Σνακ #3: Γρήγορες μπάρες

Με ό,τι έχετε στο σπίτι!

Υλικά

2 φλ. νιφάδες βρόμης

1 φλ. φυστικοβούτυρο ή ταχίνι ή αμυγδαλοβούτυρο

1/2 φλ. μέλι ή σιρόπι αγαύης ή σφενδάμου

1/2 φλ. ξηροί καρποί ή σπόροι

1/3 φλ. τριμμένη σοκολάτα κουβερτούρα

αποξηραμένα φρούτα, ψιλοκομμένα

λίγο αλάτι, κανέλα, εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε χαμηλή φωτιά λιώνουμε το φυστικοβούτυρο με το μέλι.

Προσθέτουμε τη βρόμη, τους ξηρούς καρπούς, το αλάτι, την κανέλα, τη βανίλια, την τριμμένη κουβερτούρα και ανακατεύουμε καλά.

Απλώνουμε το μείγμα ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες και το πατικώνουμε.

Το βάζουμε στο ψυγείο για ένα δίωρο, κόβουμε σε κομμάτια κι έτοιμες οι μπάρες μας!

Σνακ #4: Χούμους από μαυρομάτικα με λαχανικά

Δροσερό και φουλ στην πρωτεΐνη.

Υλικά

1½ φλ. βρασμένα μαυρομάτικα

3 κ.σ. ταχίνι

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

1-2 σκελίδες σκόρδο

½ κ.γ. κύμινο ή κάρι,

αλάτι,

πιπέρι

Εκτέλεση

Πανεύκολη! Χτυπάμε όλα μας τα υλικά στο multi, συμπληρώνουμε λεμόνι, λάδι ή καρυκεύματα για να βρούμε την ιδανική μας γεύση, κι έτοιμο! Εγώ το αφήνω στο ψυγείο και όταν θέλουμε ένα σνακ, το σερβίρω με καροτάκια, ντοματίνια ή λωρίδες από χρωματιστές πιπεριές!

Σνακ # 5: Παγωφρουτάκια

Γλυκά και παγωμένα, σαν super healthy γρανιτάκια!

Υλικά

φρούτα, όπως μπανάνες, φράουλες, σταφύλια, φέτες μήλου, πεπόνι σε κομματάκια

φυστικοβούτυρο, ταχίνι ή αμυγδαλοβούτυρο

Εκτέλεση

Κόβουμε τα φρούτα σε κομμάτια ή ροδέλες, ή τα καθαρίζουμε (αν μιλάμε για φράουλες ή σταφύλια). Αν θέλουμε, μπορούμε να τα περάσουμε σε καλαμάκια και να κάνουμε φρουτο-σουβλάκια.

Τα βουτάμε σε φυστικοβούτυρο.

Τα τοποθετούμε σε ταψάκι με λαδόκολλα. Αν θέλουμε, τα πασπαλίζουμε με καρύδα ή τριμμένη κουβερτούρα. Τα βάζουμε στην κατάψυξη για 1-2 ώρες και είναι έτοιμα!

