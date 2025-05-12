Βρετανία: Φωτιά στο σπίτι του Κιρ Στάρμερ στο βόρειο Λονδίνο

Zημιές από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες υπέστη η είσοδος του σπιτιού του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Κανείς δεν τραυματίστηκε αλλά η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγει έρευνες.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας αναφέρει: «Τη Δευτέρα 12 Μαΐου στις 1:35 π.μ., η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου για πυρκαγιά σε οικία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο. Προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του ακινήτου. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Αστυνομικοί βρίσκονται στην τοποθεσία μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες»

Αξίζει να σημειωθεί πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Βρετανός πρωθυπουργός για τη Λευκή Βίβλο του μεταναστευτικού.

