ΗΠΑ - ΚΙΝΑ: Καμία εγγύηση ότι η 90ήμερη εκεχειρία για τους δασμούς θα είναι μόνιμη

Οι αναλυτές υποδέχθηκαν με ικανοποίηση την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα μειώσουν τους δασμούς στα προϊόντα τους για μια περίοδο 90 ημερών αλλά διατήρησαν μία συγκρατημένη αισιοδοξία και επιφυλακτικότητα σχετικά με την εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Μαρκ Γουίλιαμς, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία στην εταιρεία συμβούλων Capital Economics, συμφωνώντας με το CNN. Σημείωσε ωστόσο, ότι οι αμερικανικοί δασμοί στην Κίνα παραμένουν πολύ υψηλότεροι από ό,τι στις περισσότερες άλλες μεγάλες οικονομίες. Όπως δήλωσε οι ΗΠΑ φαίνεται πως «εξακολουθούν» να προσπαθούν να συσπειρώσουν άλλες χώρες για να εισαγάγουν τους δικούς τους περιορισμούς στο εμπόριο με την Κίνα.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η 90ήμερη εκεχειρία θα έχει μόνιμη διάρκεια», ανέφερε. Οι οικονομολόγοι της Commerzbank, μιας μεγάλης γερμανικής τράπεζας, επεσήμαναν επίσης ότι, σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι δασμοί που εφαρμόζονται από τις ΗΠΑ και την Κίνα μεταξύ τους θα εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότεροι.

Ο στρατηγικός αναλυτής της επενδυτικής πλατφόρμας Saxo, Νιλ Γουίλσον, υποστήριξε επίσης τη Δευτέρα ότι, παρά τα σχόλια του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ ​Μπέσεντ, οι ΗΠΑ δεν θέλουν να «αποσυνδεθούν» οικονομικά από την Κίνα, «οι ΗΠΑ προσπαθούν απολύτως να αποσυνδεθούν».

Αυτός ο διαχωρισμός θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μιας δραματικής πτώσης στο εμπόριο μεταξύ των δύο εθνών, σημειώνουν οι αναλυτές.

Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο: Η αβεβαιότητα παραμένει

Αντιδρώντας στην 90ήμερη παύση των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κίνα αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι η απόφαση είναι ενθαρρυντική «η αβεβαιότητα παραμένει».

»Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ορισμένοι δασμοί έχουν ανασταλεί μόνο για 90 ημέρες και εν μέρει στην ασταθή φύση, με την οποία εφαρμόστηκαν εξαρχής αυτοί οι δασμοί», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο ελπίζει παράλληλα να δει και τις δύο πλευρές να συνεχίζουν να συμμετέχουν σε ένα διάλογο για να «επιλύσουν τις διαφορές και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων που θα διαταράξουν το παγκόσμιο εμπόριο και θα οδηγήσουν σε παράπλευρες απώλειες για όσους βρίσκονται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών».

Λευκός Οίκος: Εξαιρετικό πρώτο βήμα για προς τη σωστή κατεύθυνση

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, είπε στο Fox News ότι πρόκειται για ένα «εξαιρετικά πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Η Κίνα συμφώνησε επίσης να «συνεχίσει να τις συζητήσεις» για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς της στα αμερικανικά προϊόντα και αγαθά, πρόσθεσε η Λέβιτ.

Σημείωσε ακόμα πως η Κίνα «να συνεχίσουν να συζητούν σοβαρά τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει η κινεζικής παραγωγής φαιντανύλη» στις ΗΠΑ.



«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα, ώστε να μπορέσουμε, ελπίζουμε, αναπόφευκτα να καταλήξουμε σε μια δίκαιη και ολοκληρωμένη, μεγάλη εμπορική συμφωνία», ανέφερε η Λέβιτ.

