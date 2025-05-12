«Ανακωχή» ΗΠΑ και Κίνα – Αναστέλλουν για 90 ημέρες μέρος των δασμών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση των αμοιβαίων δασμών καθώς η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο επιδιώκουν να βάλουν τέλος σ' έναν εμπορικό πόλεμο που προκαλεί αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας έπειτα από συνομιλίες με κινέζους αξιωματούχους στη Γενεύη, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για παύση 90 ημερών στα μέτρα και ότι οι αμοιβαίοι δασμοί θα μειωθούν κατά 115%.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα 3% μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας για την αναστολή για 90 ημέρες της επιβολής των τελωνειακών δασμών. Το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σημείωσε επίσης άλμα 3,34%.

