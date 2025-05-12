ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 10:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα: «Τουλάχιστον» 10 νεκροί σε πλήγμα του Ισραήλ τη νύχτα
Γάζα
clock 10:11 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο σήμερα το πρωί για «τουλάχιστον» δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νυχτερινό ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον σχολείου στο οποίο φιλοξενούνταν εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού παραθαλάσσιου θυλάκου υπό πολιορκία.

«Τουλάχιστον δέκα (σ.σ. νεκροί), ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς και δεκάδες τραυματίες παρελήφθησαν έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον του σχολείου Φατίμα Μπιντ Άσαντ, όπου φιλοξενούνται πάνω από 2.000 εκτοπισμένοι στην πόλη Τζαμπάλια», ήταν ο απολογισμός που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερντογάν σε Πούτιν: Σας περιμένουμε στην Κωνσταντινούπολη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

NBC: Διαφωνίες για Γάζα και Ιράν δυσκολεύουν την σχέση του Τραμπ με τον Νετανιάχου

Καθολικός έμαθε τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου όσο ήταν στο Άγιο Όρος - Προέβλεψε το όνομα του διαδόχου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γαζα Χαμάς Ισραηλ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis