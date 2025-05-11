Καθολικός έμαθε τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου όσο ήταν στο Άγιο Όρος - Προέβλεψε το όνομα του διαδόχου

Ανάμεσα σε αναλύσεις, εικασίες και στοιχήματα για τους πιθανούς υποψηφίους για τη θέση του νέου Πάπα τόσες μέρες πριν από την εκλογή, κάποιος όντως πέτυχε διάνα!

Και με εκπληκτική ακρίβεια. Λίγες ημέρες μετά την εκλογή του νέου Πάπα, ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Il Foglio επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της προγνωστικής του δύναμης.

Στις επιστολές προς την ενότητα των συντακτών την περασμένη Τετάρτη, ένας αναγνώστης έγραψε: «Όντας στο Άγιο Όρος την ημέρα του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου , μια τοπική βυζαντινή υπηρεσία πληροφοριών μου είπε ότι ο επόμενος πάπας θα είναι ο Λέων ΙΔ»

Το όνομά του επιστολογράφου είναι Vincenzo Agostini, είναι 65 ετών και στο επάγγελμα είναι αποστακτήρας γκράπα στην Caorera, ένα χωριουδάκι του Setteville στην επαρχία Belluno.

Ήταν αυτός που προέβλεψε για το Il Foglio το όνομα που θα επέλεγε ο μελλοντικός Πάπας. Το έκανε με μια επιστολή προς την εφημερίδα του Κλαούντιο Σεράσα. Ο Αγκοστίνι έγραψε ότι του το ανέφερε «μια τοπική βυζαντινή υπηρεσία πληροφοριών» κατά τη διάρκεια μιας παραμονής στο Άγιο Όρος.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος το Πάσχα των Ορθοδόξων συνέπεσε με αυτό τον Ρωμαιοκαθολικών.

Μετά εξήγησε στην Corriere della Sera: «Ήμουν με τον γιο μου Φραντσέσκο, ο οποίος μόλις είχε αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Μια μυστικιστική περιήγηση ανάμεσα στα ορθόδοξα μοναστήρια αυτής της μαγευτικής χερσονήσου. Το βράδυ του Πάσχα, περπατώντας προς τη μονή Μεγίστης Λαύρας, σε μια πνευματική ατμόσφαιρα που δεν μπορώ να περιγράψω, συναντήσαμε έναν μοναχό ονόματι Μωυσή, ο οποίος μας προσκάλεσε στη βιβλιοθήκη του και προσφέρθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Σε εκείνο το σημείο τον ρώτησα αν οι δύο Εκκλησίες, η Καθολική και η Ορθόδοξη, θα βρουν ποτέ ενότητα, αν κάποιος ρίξει μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο όχθες. Ο Μωυσής δίσταζε. Για αυτούς είμαστε αιρετικοί. Έτσι συνεχίσαμε το ταξίδι μας. Και την επόμενη μέρα, καθώς φτάσαμε στο βουλγαρικό μοναστήρι του Ζωγράφου, η γυναίκα με την οποία επικοινώνησα μού είπε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος είχε πεθάνει. Αφού συνήλθαμε από την απογοήτευση, ο γιος μου κι εγώ, λίγο αστειευόμενοι, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσε να ονομάζεται ο νέος Πάπας. Απορρίψαμε πολλούς, μετά σκεφτήκαμε κάποιον που θα μπορούσε να συλλέξει την κληρονομιά του Λέοντα ΙΓ΄, που όπως κι αυτός θα μπορούσε να μας προσφέρει μια νέα ιδέα για τη νεωτερικότητα και να χτίσει νέες γέφυρες...».

