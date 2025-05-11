Ελληνικό: Η Βουλγάρα οικιακή βοηθός και η βιασύνη της να θάψει τις σορούς της οικογένειας

Μια λεπτομέρεια που προκαλεί ανατριχίλα εντοπίσθηκε στα όσα «κατέθεσε» στο Φως στο Τούνελ ο μάρτυρας από τον οποίο ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του μυστηρίου στην υπόθεση του Ελληνικού.

Συγκεκριμένα ήταν η αναφορά του στις προσπάθειες της Βουλγάρας οικιακής βοηθού να πάρει από το νεκροταφείο τις σορούς των εκλιπόντων και να τις θάψει, παρά το ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον νόμο.

Είπε συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην δράση της ο φίλος της οικογένειας:

«Επίσης, προσπάθησε να πάρει τις σορούς των δύο ή και των τριών εκλιπόντων χωρίς να είναι συγγενής τους και για αυτό της το αρνήθηκαν. Βάση των πληροφοριών μου πήγε στο Νοσοκομείο και ζήτησε να τις θάψει και να κάνει η ίδια τις κηδείες. Αναρωτιέται κανείς τώρα πως γίνεται μια οικιακή βοηθός που δούλεψε για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, με το μικρό εισόδημα που είχε, να αντέξει το βάρος τριών κηδειών. Το μυαλό μου πάει στο ότι ήθελε να θάψει τις σορούς για να μην γίνουν ιατροδικαστικές εξετάσεις…»

Προσθέτει πως το κάθε Νοσοκομείο έβλεπε ένα θάνατο, όχι τους άλλους δύο και ότι όπως έχει ακούσει εδώ στην Ελλάδα η εύκολη λύση είναι να πουν ότι κάποιος πέθανε από καρδιά…

«Δεν ξέρω πως γνωρίστηκε η οικιακή βοηθός με την οικογένεια.Ο κύριος Σούρλας μου βρήκε ότι διαφημιζόταν σε μια ομάδα στο Facebook. Αναλάμβανε ηλικιωμένους και δούλευε ως αποκλειστική νοσοκόμα και μπορεί από εκεί να την βρήκαν. Άκουσα ακόμη ότι τους πήγαινε φαγητό στο Νοσοκομείο. Τους είχε πείσει ότι ήταν καλύτερο το δικό της από αυτό του Νοσοκομείου Ακούσαμε πως έβγαλε να πλύνει τα σεντόνια από τα κρεβάτια των εκλιπόντων στο σπίτι τους μετά τον θάνατό τους. Όταν κάποιος πλένει τα σεντόνια των νεκρών που δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουν ξανά, μπορεί να το κάνει για να εξαφανίσει ίχνη από σωματικές εκκρίσεις που αν εξεταστούν, μπορεί να βρεθούν κάποιες ουσίες μέσα. Άρα κάτι ήθελε να κρύψει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει ο μάρτυρας εκείνο που θα ήθελε να ζητήσει και από την εκπομπή είναι να γίνουν όλα αυτά που πρέπει για να παγώσουν οι διαδικασίες για ενταφιασμό των σορών και να πάνε για ιατροδικαστική εξέταση.

Τι απαντά η ίδια

Στην ερώτηση της Αγγελικής Νικολούλη «Μετά όταν πέθαναν εσύ γιατί πήγες σαν συγγενής να πάρεις τις σορούς και να τις θάψεις» η οικιακή βοηθός παρέθεσε την δική της απόψη.

«Το έκανα γιατί τους πονούσα. Πήγα για την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βέρα. Επί ευκαιρίας ρώτησα και για τον κύριο Μιχάλη. Τόσες μέρες κάθονταν στο ψυγείο και είναι ακόμα. Το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι δεν υπάρχουν συγγενείς και έπρεπε να τους θάψουμε τους ανθρώπους. Ήθελα να είναι όλοι μαζί»

Ενώ στην παρατήρηση της Αγγελικής Νικολούλη «ναι αλλά δεν έχει γίνει νεκροτομή και όπως καταλαβαίνεις πρέπει να γίνουν εξετάσεις. Δεν γίνεται να τους παραδώσουν έτσι τους ανθρώπους» η ίδια προσπάθησε να αποποιηθεί της συγκεκριμένης προσπάθειας.

«Εγώ δεν είπα κάτι. Απλά ρώτησα. Πως θα γίνει να θαφτούν οι άνθρωποι και μου είπαν ότι πρέπει να βρεθούν συγγενείς…» σημείωσε.

Όταν δε ερωτήθηκε εάν είχε βρει γραφείο κηδειών απάντησε... αινιγματικά βάζοντας στην κουβέντα μια ... χρυσή αλυσίδα:

«Έχω ρωτήσει ναι… Μου είχαν πει και το πιο οικονομικό που ήταν 1300 το άτομο και εγώ μέσα στο σπίτι έχω βρει μια αλυσίδα χρυσή που θα την αξιοποιήσω. Λεφτά δεν είχαν…»

