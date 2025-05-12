Προετοιμάζεται η συνάντηση του Πάπα Λέων ΙΔ’ με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' πρόκειται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του στις 18 Μαΐου, παρουσία και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επιβεβαίωσε, τη Δευτέρα (12/5), ότι οργανώνεται συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα πραγματοποιηθεί, την προετοιμάζουμε», δήλωσε ο νεοεκλεγείς Πάπας Λέων ΙΔ’, αναφερόμενος στην πολυαναμενόμενη συνάντηση που είχε αρχικά προγραμματιστεί μεταξύ του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου.

Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με το Orthodox Times, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου, στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 χρόνων από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο – ένα κομβικό γεγονός στην ιστορία του Χριστιανισμού. Αν και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δεν διευκρίνισε αν η ημερομηνία θα παραμείνει ως έχει ή αν θα χρειαστεί να μετατεθεί για λίγο αργότερα, οι προετοιμασίες είναι σαφώς σε εξέλιξη.

Pope Leo XIV confirmed today that a meeting with Ecumenical Patriarch Bartholomew is currently being organized, during his first formal encounter with the press#orthodox_times https://t.co/vJw2t4xaS1 — Orthodox Times (@orthodox_times) May 12, 2025

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος Εν τω μεταξύ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναμένεται να φθάσει στη Ρώμη την Κυριακή (18/5) για να παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Πάπα και να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί του. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε πρόσφατη ομιλία του μετά την παπική εκλογή, τόνισε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη συνεργασία μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και του Βατικανού, τονίζοντας: «Προσβλέπουμε, με χριστιανική ελπίδα, στον νέο διάδοχο. Σκοπεύω να παραστώ στην ενθρόνισή του και να προτείνω τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μακάρι να συνδυάσει την επίσκεψή του στη Νίκαια με μια επίσημη επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την ευκαιρία της προστάτιδας γιορτής μας του Αγίου Ανδρέα, στις 30 Νοεμβρίου». Πάντως, οι επικείμενες συναντήσεις μεταξύ των επικεφαλής της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας σηματοδοτούν μια ανανεωμένη δέσμευση για τον οικουμενικό διάλογο και την ενότητα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, συνεχίζοντας την πορεία που χάραξαν οι προκάτοχοί τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Τι είπε για την επίμαχη τροπολογία

Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Ο ιερέας που ετάφη σε... ξένο οικόπεδο και άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας