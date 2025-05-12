ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 20:12
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Προετοιμάζεται η συνάντηση του Πάπα Λέων ΙΔ’ με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Πάπας Λέων
clock 19:37 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' πρόκειται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του στις 18 Μαΐου, παρουσία και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επιβεβαίωσε, τη Δευτέρα (12/5), ότι οργανώνεται συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα πραγματοποιηθεί, την προετοιμάζουμε», δήλωσε ο νεοεκλεγείς Πάπας Λέων ΙΔ’, αναφερόμενος στην πολυαναμενόμενη συνάντηση που είχε αρχικά προγραμματιστεί μεταξύ του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου.

Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με το Orthodox Times, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου, στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 χρόνων από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο – ένα κομβικό γεγονός στην ιστορία του Χριστιανισμού. Αν και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δεν διευκρίνισε αν η ημερομηνία θα παραμείνει ως έχει ή αν θα χρειαστεί να μετατεθεί για λίγο αργότερα, οι προετοιμασίες είναι σαφώς σε εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Τι είπε για την επίμαχη τροπολογία

Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Ο ιερέας που ετάφη σε... ξένο οικόπεδο και άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρωμαιοκαθολικη Εκκλησια Πατριάρχη Βαρθολομαίο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis