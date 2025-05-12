Επιτροπή Ειρήνης Λασιθίου: Συμμετέχει στην Παγκρήτια πορεία με αίτημα να κλείσει η βάση της Σούδας

Η Επιτροπή Ειρήνης Λασιθίου με ανακοίνωση της ενημερώνει για τις προετοιμασίιες που έχει κάνει, για το αντιιμπεριαλιστικό διήμερο στη Βάση της Σούδας το ερχόμενο σαββατοκύριακο 17-18 Μαϊου, με κοινό αίτημα και των υπολοίπων Επιτροπών Ειρήνης της Κρήτης για κλείσιμο της στρατιωτικής βάσης στα Χανιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Ειρήνης Λασιθίου, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων και συμμετέχει στην οργάνωση του αντιιμπεριαλιστικού διημέρου στις 17-18 Μαΐου με κορύφωση την Παγκρήτια πορεία στη Βάση της Σούδας την Κυριακή 18 Μαΐου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιιμπεριαλιστικού διημέρου (17-18 Μαΐου) πραγματοποίησε με επιτυχία χθες, Κυριακή 11/5, σύσκεψη για το συντονισμό της δράσης με τις υπόλοιπες Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης, των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων που διατρανώνουν το αίτημα για να κλείσει η βάση της Σούδας και εναντιώνονται στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αναδείχθηκε η σημαντικότητα της δημιουργίας από το λαϊκό μαζικό κίνημα του νησιού μας Παγκρήτιας Επιτροπής κατά της Βάσης της Σούδας και την λειτουργία των υπόλοιπων υποδομών στο νησί αποκλειστικά για την άμυνα της χώρας μας, όπως είναι η ναυτική βάση στο Κυριαμάδι και η αεροπορική βάση της Ζήρου. Οι εν λόγω υποδομές αξιοποιούνται για τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας μας. Μετατρέπουν την περιοχή μας σε μαγνήτη αντιποίνων και δρουν υποστηρικτικά στη λειτουργία της βάσης της Σούδας που διαχρονικά είναι ορμητήριο πολέμου.

Επιπρόσθετα, μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε η ευθύνη της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων για την εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Για το δήθεν «εθνικό» συμφέρον της άρχουσας τάξης είναι αποφασισμένοι να πληρώσουν, όχι μόνο από την τσέπη του ελληνικού λαού αλλά και με το αίμα του! Η κυβέρνηση με τις ψήφους των αστικών κομμάτων δίνουν απλόχερα τα χρήματα του ελληνικού λαού για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες που δε σχετίζονται με την άμυνα της χώρας μας. Στηρίζουν, όλοι μαζί, την στροφή στην «πολεμική οικονομία» δίνοντας χρήματα - ακόμα και με παράκαμψη της «δημοσιονομικής σταθερότητας», που είναι το ιερό δισκοπότηρο για όλες τις συστημικές δυνάμεις του κεφαλαίου και της ΕΕ. Την ίδια ώρα τονίζουν με όλους τους τρόπους ότι χρήματα δεν υπάρχουν για αξιοπρεπείς μισθούς, δωρεάν Υγεία, Εκπαίδευση, ασφάλεια στις μεταφορές.

Παλεύουμε για :

Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.

Καμιά αποστολή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων.

Να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και υποδομές.

Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

Όχι στους ΝΑΤΟϊκούς πολεμικούς εξοπλισμούς.

Αλληλεγγύη στους μετανάστες και τους πρόσφυγες ,τους ξεριζωμένους.

Να τερματιστεί η Ισραηλινή σφαγή και κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Τα σημεία εκκίνησης από το νομό μας για την αντιιμπεριαλιστική πορεία που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά την ερχόμενη Κυριακή 18 Μαΐου στη βάση της Σούδας είναι:

6:45πμ στα Πλατανάρια, Σητεία

7:30πμ ΚΤΕΛ Ιεράπετρας

8:00πμ Παχειά Άμμος

8:30πμ κόμβος Αγίου Νικολάου (Φυτοπηγή Λασιθίου)

Για δηλώσεις συμμετοχών: Τηλ: 6945645314 και email: [email protected]

