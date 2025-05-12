Μικαέλα Φωτιάδη: Η ανάρτηση της Κρητικιάς για τον γιο της και την περιπέτεια της υγείας της

Η Κρητικιά, Μικαέλα Φωτιάδη, έκανε μία ανάρτηση και αποκάλυψε πως λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας δεν έχει δει τον 8χρονο γιο της εδώ και αρκετό καιρό χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η φωτογραφία σου δίπλα μου στο κομοδίνο, στον φάκελό μου, στα βιβλία μου, παντού! Εσύ!! Μαζί στον αγώνα μου! Σχεδόν 3 μήνες τώρα! Εσύ όπου και αν είμαι, μισή καρδιά εσύ, μισή εγώ, ακόμα και από μακριά, μαζί! Η Ημέρα της Μητέρας χωρίς εσένα είναι δύσκολη, η καρδιά μου είναι κοντά σου»Δεν σε έχω δει εδώ και πολύ καιρό λόγω της ασθένειάς μου, αλλά κάθε μέρα παλεύω για σένα, για εμάς. Για τη ζωή μαζί. Δεν μπορώ να περιμένω να γίνουν οι συνομιλίες μας μέσω FaceTime πραγματικές, από κοντά. Ανυπομονώ να σε κρατήσω ξανά στην αγκαλιά μου. Μέχρι τότε, μένω δυνατή γιατί αξίζεις την καλύτερη εκδοχή μου», έγραψε το μοντελο.





