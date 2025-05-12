Παναθηναϊκός – Προμηθέας 101- 69: Έκανε άνετα το 1-0

Ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε το παραμικρό... πρόβλημα απέναντι στον Προμηθέα Πατρών τον οποίο συνέτριψε με 101-69 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στον πρώτο ημιτελικό των Play Off της Greek Basketball League, κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Και την προσεχή Τετάρτη (14/5, 20:15) θα έχει την ευκαιρία να «σκουπίσει» τη σειρά στο «Δ. Τόφαλος» και να προκριθεί στους τελικούς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 10 (2), Μπράουν 9 (3), Μωραΐτης 2, Σλούκας 14 (2), Οσμάν 5 (1), Σαμοντούροφ 4, Παπαπέτρου 7 (1), Γκραντ 7 (1), Ναν 5 (1), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 16 (5), Μήτογλου 7, Γιούρτσεβεν 15.



ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Λούντζης 16 (3), Μπαζίνας 6 (2), Παπαγιάννης, Σίτου 6, Λάγιος 2, Χρυσικόπουλος, Βαρνάντο 10, Ιβούντου 3, Πρέκας, Οικονομόπουλος 9 (1), Καραγιαννίδης 5, Κέι Τζέι Γουίλιαμς 12 (2).