Χάρης Μαμουλάκης: «Η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει την εικονική πραγματικότητα της κυβέρνησης» (video)

Με αφορμή τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις εκτιμήσεις και δηλώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πλέον, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έχει αύξηση κατά 2,6% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Και αφού κάνουμε λόγο για συγκρίσεις, να πούμε ότι ο Απρίλιος του 2019 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 έχουν απόκλιση: στο κρέας κατά 39%, στο ψωμί κατά 37% και στις διακοπές των Ελλήνων πολιτών κατά 40%.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ακρίβεια καλπάζει και η κυβέρνηση, δυστυχώς, περί άλλων τυρβάζει.».

Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η σύγκριση τιμών μεταξύ του Απριλίου του 2019 και του Απριλίου του 2025, δείχνει αυξήσεις σε πλειάδα αγαθών ευρείας κατανάλωσης, ενώ σχεδόν αμετάβλητα παραμένουν μόνο τα τελευταία δημόσια, όπως είναι η ύδρευση και η αποχέτευση.

