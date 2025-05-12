Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη: Με επιτυχία η επιστημονική διημερίδα «Ο Στέργιος Σπανάκης και έργο του»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιστημονική διημερίδα με τίτλο «Ο Στέργιος Σπανάκης και το έργο του» από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στις 9 και 10 Μαΐου στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» της Β.Δ.Β..

Καθηγητές Πανεπιστημίου, ερευνητές και εκπαιδευτικοί μέσα από τις ομιλίες τους φώτισαν το πολύπλευρο έργο και τη συνεισφορά του Στέργιου Σπανάκη ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην συγγραφή, τη μελέτη, την έρευνα και τη διδασκαλία για την ανάδειξη της Κρήτης και της ιστορίας της.

Image

Ομιλητές ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Αντώνης Αναστασόπουλος, ο ιστορικός Νίκος Ανδριώτης, ο Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής Σπύρος Δημανόπουλος, η εκπαιδευτικός Λήδα Ζαμπετάκη, η αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελευθερία Ζέη, ο Διευθυντής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Αγησίλαος Καλουτσάκης, η Φιλόλογος και Πρόεδρος της Βικέλειου Μορφωτικής Εταιρίας Σοφία Κανάκη, η διδάκτωρ Φιλολογίας Ειρήνη Λυδάκη, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής Τασούλα Μαρκομιχελάκη, ο Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιάννης Μαυρομάτης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Νικολακάκης, η Διδάκτωρ Ιστορίας Ασπασία Παπαδάκη, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου Ειρήνη Παπαδάκη, ο Προϊστάμενος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δημήτρης Σάββας και ο Αρχαιολόγος και Ιστορικός Γιώργος Τζωράκης.

Image

Στην έναρξη της διημερίδας χαιρετισμό απηύθυναν η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα Πολιτισμού και Ισότητας, Γωγώ Μηλάκη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Β.Δ.Β. Τασούλα Μαρκομιχελάκη και η εγγονή του Στέργιου Σπανάκη Λήδα Ζαμπετάκη.

Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, η Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Ηρακλείου Στέλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Ηρακλείου Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Κώστας Βαρβεράκης, η σύζυγος του Δημάρχου Ηρακλείου Άση Λυγερού καθώς και πλήθος κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διημερίδας λειτούργησε και παραμένει σε λειτουργία για το κοινό έκθεση αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου συγγραφέα και ερευνητή.

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους ομιλητές που συνέβαλαν στην επιτυχία της διημερίδας καθώς και προς το κοινό που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε τις ομιλίες για τη ζωή και το έργο του Στέργιου Σπανάκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μάκης Βορίδης: Αναζητείται χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στο Ηράκλειο

Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Ο ιερέας που ετάφη σε... ξένο οικόπεδο και άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας

Με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Τι είπε για την επίμαχη τροπολογία