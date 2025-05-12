Μπάσκετ: Με Αμπόση το προπονητικό διήμερο της Εθνικής Νέων Ανδρών

Η Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ έχει στο πρόγραμμά της ένα σημαντικό ραντεβού φέτος το καλοκαίρι. Στο Ηράκλειο, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια θα πάρει μέρος στο Ευρωμπάσκετ U20. Η προετοιμασία της ομάδας θα αρχίσει στις 2 Ιουνίου, αλλά το διήμερο 23 και 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί προπόνηση του κλιμακίου. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μεταξύ των άλλων κάλεσε και τον Βενιαμίν Αμπόση που προέρχεται από τον Εργοτέλη, έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αμερική σε Κολλέγιο του Σαν Φρανσίσκο.
Οι αθλητές που καλούνται να βρίσκονται στις 23 Μαϊου στις 09.45 στο AEK BC Academy Sports Center (Κωνσταντινουπόλεως 59, Άνω Λιόσια) είναι οι εξής:
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (North Carolina A&T)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΧΙΤΙΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (North Cariolina A&T))
ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ)
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014)
ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΡΟΖΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΙΑΝ (Richmond)
ΜΟΥΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ (St John’s)
ΑΜΠΟΣΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ-ΙΚΕΝΓΚΑ (San Francisco)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ)
ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΠΡΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Massanutten military academy)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ (FEIA mbb)
ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ”)
ΔΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Expression Prep Academy)
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Florida Tech Panthers)