Φραγκίσκος Παρασύρης: «Άμεσα στη Βουλή η νομοθετική πρωτοβουλία για τις ΒΙ.ΠΕ.»

Συνοδεύοντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αλικαρνασσό, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, παρουσίασε το σύνολο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει τους τελευταίους μήνες, στην κατεύθυνση της αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας σε 25 Βιομηχανικές Περιοχές της χώρας.

Στη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετείχε και η Βουλευτής Ελένη Βατσινά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε «Ακούσαμε την αγωνία εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε 25 άλλες βιομηχανικές περιοχές της χώρας. Ένα fund δυσκολεύει τη ζωή τους, την ανταγωνιστικότητά τους και την προοπτική των επιχειρήσεών τους. Αλλά, κατά τα άλλα, η κυβέρνηση λειτουργεί… υπέρ της επιχειρηματικότητας» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης». Επιπλέον, προανήγγειλε σχετική τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ επί του θέματος. «Θα πάρουμε άμεσα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για να μπουν κανόνες σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση για εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα» πρόσθεσε.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης σε δηλώσεις του τόνισε, πως «μετά την παραγωγική συνεργασία με τον Πρόεδρο κ. Χρηστάκο, τα Μέλη της Διοίκησης του Συνδέσμου, τον νομικό σύμβουλο και βεβαίως σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Τομεάρχη του κόμματος κ. Νικητιάδη, είμαστε έτοιμοι ως ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, να προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη κοινοβουλευτική παρέμβαση, η οποία θα αίρει το ασφυκτικό καθεστώς λειτουργίας, το οποίο πλήττει τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας. Τους τελευταίους μήνες αξιοποίησα κάθε κοινοβουλευτικό μέσο για τη βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Τώρα με τη στάση των υπολοίπων κομμάτων θα φανεί και η πραγματική τους διάθεση. Αν πραγματικά υιοθετούν την αγωνία των εκατοντάδων επιχειρηματιών στη ΒΙ.ΠΕ. του Ηρακλείου».

