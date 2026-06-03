Καλαμάτα: Απολογείται την Πέμπτη ο 41χρονος συζυγοκτόνος - Στο φως τα κίνητρά του

Αποτροπιασμό προκαλούν τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 39χρονης, η οποία δολοφονήθηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά τους.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο δράστης κατάφερε τουλάχιστον 45 μαχαιριές στο θύμα. Από αυτές, θανατηφόρες ήταν εκείνες στη πλάτη και το στήθος. Την ίδια ώρα, διαπιστώθηκε ότι η 39χρονη ενδεχομένως να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού προτού ο σύζυγός της τη μαχαιρώσει, ενώ εκείνη βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος.

Η άτυχη γυναίκα έφερε στα χέρια αμυντικά τραύματα, καθώς και στο πηγούνι, αλλά και τον λαιμό, τα οποία παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφει τον εφιάλτη που ζούσε η άτυχη γυναίκα τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος έτρεφε παθολογική ζήλια για εκείνη. Ο συζυγοκτόνος την παρακολουθούσε, της είχε απαγορεύσει να έχει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, σε λογαριασμό που διατηρούσε η 39χρονη στο instagram δεν είχε το ονοματεπώνυμό της.

Το τελευταίο διάστημα διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Επιμένει στον ισχυρισμό περί άμυνας ο 41χρονος καθ’ ομολογία δράστης

Υπό άκρα μυστικότητα και αυστηρά μέτρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (02/06) η μεταγωγή του καθ’ ομολογία συζυγοκτόνου στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για περίπου δύο ώρες.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για την άσκηση της δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και το νόμο περί όπλων σε βάρος του και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στο ανακριτή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικηγόρος του 41χρονου εμμένει στη δήλωση περί αμυντικής στάσης, ισχυρίζεται δηλαδή ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση και στη συνέχεια πήρε το μαχαίρι από τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να της επιφέρει τα θανάσιμα τραύματα. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός φαίνεται να καταρρίπτεται από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία η γυναίκα ήταν κατακρεουργημένη.

Ο 41χρονος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα και πάλι το μεσημέρι της Πέμπτης, προκειμένου να απολογηθεί. Εν τω μεταξύ ο δικηγόρος του ζήτησε να σταματήσουν τα λαϊκά δικαστήρια και να μην ακούγονται ανακρίβειες.

Την ίδια ώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας, παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας και σύμφωνα με πληροφορίες η αδελφή του θύματος έχει αιτηθεί να αναλάβει την επιμέλειά τους.

Τέλος, στο σχολείο που παρακολουθούν τα παιδιά, βρέθηκαν την Τρίτη κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι προκειμένου να μιλήσουν σε γονείς των συμμαθητών τους, για το πως θα διαχειριστούν την κατάσταση.

Ερευνάται αν τα παιδιά είχαν ναρκωθεί

Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται στις δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, οι οποίες είχαν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς να κοιμούνται στο δωμάτιό τους χωρίς να έχουν δει ή ακούσει οτιδήποτε.

Κατά πάγια τακτική και βάση πρωτοκόλλου οι γιατροί στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας όπου έχουν μεταφερθεί και παραμένουν τα παιδιά, προχώρησαν σε αιματολογική εξέταση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν ναρκωθεί με υπνωτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Σημειώνεται ότι τα κοριτσάκια δεν ξύπνησαν ούτε κατά τον έντονο διαπληκτισμό ούτε κατά τη δολοφονία και ότι επακολούθησε.

Ο χώρος της κρεβατοκάμαρας των γονέων εμφάνιζε έντονη εικόνα πάλης, ενώ κατασχέθηκε και ένα κουτί με ηρεμιστικά που βρέθηκε στο σπίτι.

Πηγή: ΕΡΤ

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