ΠΕΜ.02 Ιου 2026 21:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 900 ευρώ - Ποιοί το δικαιούνται

ΕΟΠΥΥ
clock 19:33 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει οικονομική ενίσχυση σε ασφαλισμένους που χρειάζονται ακουστικά βαρηκοΐας, καλύπτοντας μέρος της σχετικής δαπάνης. Η αποζημίωση φτάνει έως και τα 450 ευρώ για κάθε ακουστικό, εφόσον υπάρχει επίσημη διάγνωση απώλειας ακοής και πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός Παροχών.

Η επιδότηση μπορεί να χορηγείται εκ νέου ανά τετραετία, ώστε να καλύπτεται η αντικατάσταση του εξοπλισμού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σε περιπτώσεις σοβαρής αμφίπλευρης βαρηκοΐας, όπου η απώλεια ακοής υπερβαίνει τα 80 ντεσιμπέλ και στα δύο αυτιά, ο ασφαλισμένος δικαιούται δύο ακουστικά, με τη συνολική αποζημίωση να φτάνει έως τα 900 ευρώ.

Αυξημένη είναι η ενίσχυση για τα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, καθώς η αποζημίωση ανέρχεται στα 540 ευρώ ανά ακουστικό. Επιπλέον, όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες ιατρικές ανάγκες, προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης ακόμη και κάθε χρόνο.

Για να εγκριθεί η κάλυψη της δαπάνης απαιτείται ηλεκτρονική γνωμάτευση από ωτορινολαρυγγολόγο, είτε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ είτε από δημόσιο νοσοκομείο. Η γνωμάτευση ισχύει για έναν μήνα, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του συμβεβλημένου παρόχου, χωρίς να χρειάζεται ο ασφαλισμένος να υποβάλει ο ίδιος τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν η τιμή του ακουστικού υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης, τη διαφορά καταβάλλει ο δικαιούχος.

Διαβάστε επίσης 

Γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ: «Χτύπημα που στόχευε σε δολοφονία» – Τι λένε Ιωακείμοβιτς και Αναστασιάδης

Θεσσαλονίκη: Τρεις ύποπτοι για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Η στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εοπυυ Ασφαλισμένοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis