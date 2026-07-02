ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 900 ευρώ - Ποιοί το δικαιούνται

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει οικονομική ενίσχυση σε ασφαλισμένους που χρειάζονται ακουστικά βαρηκοΐας, καλύπτοντας μέρος της σχετικής δαπάνης. Η αποζημίωση φτάνει έως και τα 450 ευρώ για κάθε ακουστικό, εφόσον υπάρχει επίσημη διάγνωση απώλειας ακοής και πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός Παροχών.

Η επιδότηση μπορεί να χορηγείται εκ νέου ανά τετραετία, ώστε να καλύπτεται η αντικατάσταση του εξοπλισμού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σε περιπτώσεις σοβαρής αμφίπλευρης βαρηκοΐας, όπου η απώλεια ακοής υπερβαίνει τα 80 ντεσιμπέλ και στα δύο αυτιά, ο ασφαλισμένος δικαιούται δύο ακουστικά, με τη συνολική αποζημίωση να φτάνει έως τα 900 ευρώ.

Αυξημένη είναι η ενίσχυση για τα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, καθώς η αποζημίωση ανέρχεται στα 540 ευρώ ανά ακουστικό. Επιπλέον, όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες ιατρικές ανάγκες, προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης ακόμη και κάθε χρόνο.

Για να εγκριθεί η κάλυψη της δαπάνης απαιτείται ηλεκτρονική γνωμάτευση από ωτορινολαρυγγολόγο, είτε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ είτε από δημόσιο νοσοκομείο. Η γνωμάτευση ισχύει για έναν μήνα, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του συμβεβλημένου παρόχου, χωρίς να χρειάζεται ο ασφαλισμένος να υποβάλει ο ίδιος τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν η τιμή του ακουστικού υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης, τη διαφορά καταβάλλει ο δικαιούχος.

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