Δολοφονία Μπάμπη Κούτσικου: Ομόφωνα ένοχος ο κρεοπώλης -Ατάραχος άκουσε την ετυμηγορία

Με την ενοχή του κατηγορούμενου κρεοπώλη πέφτει η αυλαία της δίκης για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου.

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αγρινίου ήταν ομόφωνη.

Ο κατηγορούμενος άκουσε την απόφαση ατάραχος χωρίς καμία αντίδραση, σύμφωνα με το aixmi-news.gr.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης προσπάθησαν να πείσουν για ελαφρυντικά, ωστόσο η εισαγγελέας πρότεινε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, λέγοντας ότι ήδη έχει ακουστεί ότι υπήρχαν καταγγελίες ότι κακοποιούσε σκυλιά, πράγμα που αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο, αν και οι δικηγόροι υπεράσπισης το χαρακτήρισαν πυροτέχνημα της υποστήριξης της κατηγορίας για να απωλεσθεί η περίπτωση ελαφρυντικών.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συνεδριάσει για να αποφασίσει σχετικά με τα ελαφρυντικά.

Ωστόσο, υπήρξε και μια σχετική ένταση μεταξύ των συγγενών του κατηγορούμενου και του Μπάμπη, όταν μια συγγενής του κατηγορούμενου είπε ότι «ο δολοφόνος είναι έξω», πράγμα που εξόργισε τη μητέρα του Μπάμπη, η οποία ζήτησε να κατονομαστεί.

Και χθες μετά την αγόρευση των δικηγόρων υπεράσπισης υπήρξε κάποια ένταση, καθώς η μητέρα του Μπάμπη εξερράγη όταν ειπώθηκε ότι η ίδια γνώριζε για το ραντεβού του γιου της και ήξερε πού βρισκόταν. Με αυτό ενδεχομένως η υπεράσπιση ήθελε να δείξει ότι υπήρχε κάποια έκνομη πράξη, καθώς στην αίθουσα είχε ακουστεί ότι ο Μπάμπης ασχολούνταν με την αναζήτηση αρχαίων.

«Ο κρεοπώλης τον σκότωσε για τα λεφτά»

Η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης χθες τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος κρεοπώλης είναι ένοχος και πως σκότωσε τον νεαρό, επειδή αδυνατούσε να επιστρέψει τα χρήματα που τού είχε δώσει.

Είπε πως ο κατηγορούμενος διέπραξε το έγκλημα, το οποίο είχε προσχεδιάσει αφού εξέτασε τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο. Το κίνητρο, σύμφωνα με την ίδια, ήταν τα χρήματα που είχε δανείσει ο Μπάμπης στον κρεοπώλη και τα οποία εκείνος δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Προκειμένου να αποφύγει την πίεση από τον Μπάμπη, αλλά και την επιστροφή των χρημάτων, παρέσυρε τον νεαρό στον κάμπο με τη δικαιολογία ότι θα πάνε για κυνήγι και τον σκότωσε με το ίδιο του το όπλο, το οποίο στη συνέχεια εξαφάνισε, μαζί με το κινητό του νεαρού, πιθανότατα στην περιοχή των λυόμενων, όπου πήγε αμέσως μετά τη δολοφονία.

Την παρουσία του στα λυόμενα τη δικαιολόγησε, λέγοντας, ότι ήθελε να κάνει την ανάγκη του. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο κρεοπώλης έκανε στάση στο σημείο που βρέθηκε ο Μπάμπης, πήρε το όπλο το οποίο βρισκόταν ανάμεσα στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, πυροβόλησε τον Μπάμπη αιφνιδιάζοντας τον.

Ο Μπάμπης προσπάθησε να τον αποφύγει, αλλά ο κατηγορούμενος ήταν εξοικειωμένος με τα όπλα. Στη συνέχεια, αφού πέρασε από τα λυόμενα όπως προαναφέρθηκε, πήγε στο μίνι μάρκετ, αγόρασε χαρτί κουζίνας και πήγε στο σπίτι του.

Αργότερα βγήκε και πέταξε δύο μεγάλες σακούλες σκουπιδιών. Την επόμενη πήγε στο μαγαζί του και το βράδυ έφυγε για την Κλεπά, όπου τον βρήκαν οι αστυνομικοί.

Επιπλέον, η εισαγγελέας στάθηκε και στις αντιφάσεις του κατηγορούμενου, λέγοντας ότι όταν η έρευνα της αστυνομίας έδειξε τις κινήσεις του προσπάθησε να δικαιολογηθεί, μιλώντας για μια βόλτα στον κάμπο, μετά από παρότρυνση του Μπάμπη και την επιστροφή τους στον κόμβο του ΤΕΙ.

Αυτό ήταν ένα σημείο στο οποίο επέμεινε ο κατηγορούμενος προκειμένου όπως είπε η εισαγγελέας, να μην φανεί ανακόλουθος στην πρώτη του κατάθεση

Μίλησε για έναν ψυχρό άνθρωπο που εκτέλεσε την πράξη χωρίς συναίσθημα, εκμεταλλευόμενος τη φιλία. «Η οικογένεια του Μπάμπη ζητά δικαίωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένοχος» είπε, κλείνοντας την αγόρευσή της η εισαγγελέας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

