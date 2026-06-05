ΠΑΡ.05 Ιου 2026 14:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Τουριστικό σκάφος με 21 επιβάτες προσάραξε σε νησίδα ανοιχτά της Αίγινας
λιμενικο
clock 12:45 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Περιστατικό με προσάραξη τουριστικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν συνολικά 21 άτομα σημειώθηκε το πρωί της Παρσκευής στη νησίδα Κερί ανοιχτά της Αίγινας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τουριστικό σκάφος που προσάραξε στη νησίδα που βρίσκεται νότια της περιοχή Τούρλος στην Αίγινα, είναι ελληνικής σημαίας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από την προσάραξη.

Στην περιοχή σπεύδουν ένα πλωτό του Λιμενικού και ένα σκάφος με δύτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: «Ασφυξία» στα νότια παράλια - Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Άρειος Πάγος: Ιστορικό "μπλόκο" στα funds: Μειώσεις - σοκ έως 420 ευρώ στα "κόκκινα" δάνεια

Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή – Είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

αίγινα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis