Τουριστικό σκάφος με 21 επιβάτες προσάραξε σε νησίδα ανοιχτά της Αίγινας

Περιστατικό με προσάραξη τουριστικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν συνολικά 21 άτομα σημειώθηκε το πρωί της Παρσκευής στη νησίδα Κερί ανοιχτά της Αίγινας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τουριστικό σκάφος που προσάραξε στη νησίδα που βρίσκεται νότια της περιοχή Τούρλος στην Αίγινα, είναι ελληνικής σημαίας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από την προσάραξη.

Στην περιοχή σπεύδουν ένα πλωτό του Λιμενικού και ένα σκάφος με δύτη.

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