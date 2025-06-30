Δολοφονία Μπάμπη Κούτσικου: Την ενοχή του κρεοπώλη προτείνει ο εισαγγελέας Αγρινίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι τη δίκη για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου τον Ιανουάριο του 2024, στο Μεσολόγγι.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ) Αγρινίου κάθισε ο κατηγορούμενος κρεοπώλης, μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που τον παρέπεμψε σε δίκη με τη βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Δολοφονία Μπάμπη Κούτσικου: Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του κρεοπώλη

Όπως αναφέρει η sinidisi, μετά την εξέταση των μαρτύρων και την απολογία του κατηγορουμένου, ήρθε η σειρά του εισαγγελέα, ο οποίος κατά την αγόρευσή του πρότεινε την ενοχή του κρεοπώλη, καθώς δεν πείστηκε από όσα εκείνος υποστήριξε. Πλέον, αναμένονται οι αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης και των προς υποστήριξη της κατηγορίας, και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αύριο Τρίτη θα γίνει γνωστή η τελική κρίση του δικαστηρίου.

Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει και της εισαγγελικής πρότασης καταλογίζει στον κατηγορούμενο πως ουσιαστικά προσχεδίασε το έγκλημα, «παγιδεύοντας» σε ερημική τοποθεσία τον Μπάμπη Κούτσικο, με σκοπό να τον σκοτώσει.

Έτσι, σύμφωνα με το βούλευμα, ο κατηγορούμενος έδωσε αντιφατικές και ανακριβείς πληροφορίες στις Αρχές, καθώς επίσης του καταλογίζεται ότι πέταξε το όπλο και το κινητό του θύματος, σε άγνωστο σημείο.

Αρνείται κάθε κατηγορία ο κατηγορούμενος

Πάντως, ο κρεοπώλης από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε πως σκότωσε εκείνος τον άτυχο 31χρονο, ενώ το ότι δεν βρέθηκε βιολογικό υλικό του κρεοπώλη στον τόπο του εγκλήματος, αλλά ούτε και το όπλο του Μπάμπη με το οποίο εικάζεται ότι πυροβολήθηκε, είναι ακόμη κάποια από τα επιχειρήματα του κατηγορουμένου για την υποστήριξη της μη σύνδεσής του με τη δολοφονία.

Ακόμη, υπό αμφισβήτηση φαίνεται ότι θέτει η πλευρά του κατηγορουμένου τη συλλογιστική με την οποία συνδέθηκε με τη δολοφονία, με βάση τις κινήσεις του στην περιοχή, που προέκυψαν από κάποιες κάμερες ασφαλείας και τα σήματα κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η πλευρά του έχει προτείνει 12 μάρτυρες υπεράσπισης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος Μπάμπης Κούτσικος είχε εξαφανιστεί από τις 4 Ιανουαρίου του 2024 και η σορός του εντοπίστηκε από την Αστυνομία στις 22 Ιανουαρίου, έπειτα από 18 ημέρες ερευνών σε ένα αυλάκι του βάλτου στον κάμπο του Ευηνοχωρίου.

Ο Μπάμπης Κούτσικος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς με καραμπίνα και ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε φυσίγγια για αγριογούρουνο.

