Άγιος Νικόλαος: Εγκρίθηκε η επιστροφή της διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό

Από την πρώτη στιγμή η δημοτική αρχή αντιμετώπισε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα το θέμα του παραλιακού δρόμου και συνολικά του κυκλοφοριακού της πόλης του Αγίου Νικολάου.

Η επιστροφή του παραλιακού δρόμου σε διπλή κυκλοφορία αποτέλεσε ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση, την οποία παρουσιάσαμε ανοιχτά στους πολίτες πριν τις εκλογές.

Η απόφαση αυτή προέκυψε από την καθημερινή εμπειρία της πόλης και τον σεβασμό στη σαφή θέση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και των επαγγελματιών που βιώνουν τα προβλήματα που δημιούργησε η μονοδρόμηση. Μετά από μελέτες και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν την αλλαγή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την επιστροφή στη διπλή κυκλοφορία.

Η διαδικασία καθυστέρησε λόγω ενστάσεων, αντιδράσεων και των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά, η δημοτική αρχή προχώρησε με συνέπεια όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

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Σήμερα, τον Ιούνιο του 2026, ελήφθησαν οι σύμφωνες γνώμες του Υπουργείου Ναυτιλίας, με τις οποίες εγκρίνεται τόσο η επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας, όσο και η εκτέλεση του έργου αφαίρεσης των προεκτάσεων των πεζοδρομίων. Ηδιαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό διοικητικό στάδιο και αναμένεται η ολοκλήρωσή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις επόμενες ημέρες.

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Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και επιβεβαιώνει ότι η επιλογή της δημοτικής αρχής ήταν θεσμικά τεκμηριωμένη, εφαρμόσιμη και προς όφελος της λειτουργίας της πόλης.

Ωστόσο, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, την αγορά και τους επισκέπτες του Αγίου Νικολάου, θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Η θερινή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και η εκτέλεση παρεμβάσεων στο σημαντικό αυτό μέτωπο της πόλης θα προκαλούσε αναπόφευκτα προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην εικόνα του προορισμού.

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Για τον λόγο αυτό επιλέγουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αμέσως μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου, όταν οι συνθήκες θα επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών με ασφάλεια, ταχύτητα και τη μικρότερη δυνατή όχληση.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο παραλιακός δρόμος, ως μονόδρομος, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα έλυσε. Αν υπήρχαν εναλλακτικές έξοδοι της πόλης και διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας του λιμανιού, ίσως τα δεδομένα να ήταν διαφορετικά. Όμως οφείλουμε να σχεδιάζουμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και όχι θεωρητικά σενάρια.

Παράλληλα, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, ο Δήμος βρίσκεται στη φάση ωρίμανσης της νέας μελέτης συνολικής διαμόρφωσης του παραλιακού δρόμου, η οποία ενσωματώνει τη διπλή κυκλοφορία ως βασικό στοιχείο του σχεδιασμού. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που προβλέπει αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, νέο οδόστρωμα με κυβόλιθους, νέα πεζοδρόμια, σύγχρονο φωτισμό, περισσότερο πράσινο και νέο αστικό εξοπλισμό, δημιουργώντας έναν παραλιακό δρόμο πιο λειτουργικό, ασφαλή και αισθητικά αντάξιο της πόλης μας.

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Η μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και το αμέσως επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί αναλυτικά η νέα πρόταση ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, η οποία ενσωματώνει τη διπλή κυκλοφορία και αναβαθμίζει συνολικά τον δημόσιο χώρο. Στη συνέχεια θα αποσταλεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Σήμερα παρουσιάζουμε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της πρότασης, ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα του παραλιακού μετώπου που σχεδιάζουμε. Οι απεικονίσεις αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της νέας παρέμβασης, η οποία συνδυάζει τη λειτουργικότητα της διπλής κυκλοφορίας με έναν σύγχρονο, ποιοτικό και φιλικό προς τον πεζό δημόσιο χώρο.

Με σχέδιο, θεσμική συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, προχωρούμε βήμα-βήμα στην υλοποίηση μιας σημαντικής παρέμβασης που θα βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και θα συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση της εικόνας του Αγίου Νικολάου.

Με εκτίμηση,

Εμμανουήλ Μενεγάκης - Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

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