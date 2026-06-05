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ΕΛΛΑΔΑ
Πάνω από 367.000 ευρώ πρόστιμα από την αρχή του χρόνου για εμπρησμό από αμέλεια
φωτιά Εθνικός
clock 10:53 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνελήφθη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία κινήθηκε άμεσα μετά την χθεσινή πυρκαγιά στο άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη, ένας 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είναι υπαίτιος για τη φωτιά.

Ο 45χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφώρου και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την έναρξη της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του καπνίσματος μελισσών, οι οποίες έκαναν λόγο και για δεύτερο άτομο. Ο 45χρονος μελισσοκόμος, όμως, στην κατάθεσή του ανέφερε ότι ο δεύτερος ήταν κάποιος τον οποίο δεν γνωρίζει, που προσπάθησε να τον βοηθήσει και δεν έχει σχέση με την πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο μελισσοκόμος είναι ο 69ος που συλλαμβάνεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό από αμέλεια. Συνολικά έχουν επιβληθεί 393 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 367.695,645 ευρώ.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

(φωτογραφία αρχείου)

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