Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων σε Χημεία, Πληροφορική και Λατινικά

Σχολιασμό και απαντήσεις για τα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων παρουσιάζει ο Φροντιστηριακός Όμιλος ΕΝΑ.

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Λατινικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στη Χημεία για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και στην Πληροφορική για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα:

Λατινικά

Για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα των Λατινικών. Επελέγησαν δύο διδαγμένα κείμενα από τον Ατίλιο Ρήγουλο και την Πορκία, σύζυγο του Βρούτου, στα οποία οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αποδώσουν μετάφραση και να απαντήσουν σε σειρά γραμματικών, συντακτικών και ετυμολογικών ασκήσεων.

Καλύφθηκε ευρύ φάσμα της ύλης, με ερωτήματα θεωρίας για τη ρωμαϊκή γραμματεία, κλίσεις ουσιαστικών και επιθέτων, μετασχηματισμούς ρηματικών τύπων και αναγνώριση δευτερευουσών προτάσεων, απαιτώντας καλή γνώση της θεωρίας και προσοχή στις λεπτομέρειες.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις

Πληροφορική

Αρκετά αναμενόμενα ως προς τη δομή και το περιεχόμενο τα θέματα της Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε βασικές έννοιες αλγορίθμων, δομών δεδομένων και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, ενώ στα αναπτυγμένα θέματα κλήθηκαν να υλοποιήσουν προγράμματα σε ΓΛΩΣΣΑ για τη διαχείριση αποθεμάτων αλυσίδας σούπερ μάρκετ και την επεξεργασία δεδομένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις

Χημεία

Στη Χημεία οι υποψήφιοι αντιμετώπισαν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, περιοδικό πίνακα, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, χημική ισορροπία, ογκομετρήσεις, οργανική χημεία, κινητική και θερμοχημεία.

Ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις είχαν τα θέματα Γ και Δ, με συνδυαστική σκέψη, υπολογισμούς και αξιοποίηση πολλών κεφαλαίων της ύλης, στοιχεία που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

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