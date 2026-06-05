ΣΥΡΙΖΑ: Σε τεντωμένο σχοινί η επόμενη μέρα του κόμματος – Κρίσιμες οι εισηγήσεις Φάμελλου

Από μια κλωστή κρέμεται το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ακριβέστερα κρέμεται από τα χείλη του Σωκράτη Φάμελλου και την εισήγηση που θα κάνει σε δύο δόσεις, πρώτα σήμερα στην Πολιτική Γραμματεία και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Αναζητείται, έτσι, μια περίτεχνη διατύπωση που θα αφήνει ικανοποιημένα (έστω εν μέρει) και τα δύο «στρατόπεδα», αφ’ ενός αυτών που θέλουν να βρεθούν στο πλάι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αφ’ ετέρου εκείνων που θέλουν να μπετονάρουν την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, εν ανάγκη ακόμη και αντιπαραθετικά στο κόμμα Τσίπρα.

Χθες, πάντως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. άνοιξε τα χαρτιά του σε άσχετη εκδήλωση-αφορμή: σε χαιρετισμό του για το περιβάλλον που συνδιοργάνωσαν τρεις περιφερειακές παρατάξεις στην Κεντρική Μακεδονία, είπε τα εξής: «Η αξία της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) εκδήλωσης δεν βρίσκεται μόνο στο ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα που συζητάτε. Εδράζεται και στο γεγονός ότι παρατάξεις, αιρετοί της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και ενεργοί πολίτες με διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές, αλλά με κοινή αναφορά στον προοδευτικό χώρο, επιλέγουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν, να διαμορφώσουν κοινές προτάσεις και να αναπτύξουν και κοινή δράση για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας».

«Γιατί», συνέχισε, «οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και οι ανάγκες της κοινωνίας δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις, ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης. Απαιτούν υπερβάσεις, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και την οικοδόμηση μιας κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας για ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες λύσεις».

Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά προϊδέαζε για τη λύση που θα κομίσει σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος. Σε συνέντευξή της (στο Αction24), η Αν. Σαπουνά κατέθεσε τρία «δεν», συγκεκριμένα: «Δεν παραιτείται ο Σωκράτης Φάμελλος, δεν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει και σενάριο αυτή τη στιγμή αυτόνομης καθόδου. Δεν υπάρχει σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κανένα από τα δύο ακραία σενάρια που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα», ανέφερε η αν. γραμματέας φωτογραφίζοντας από τη μια το σενάριο της αυτοδιάλυσης, από την άλλη εκείνο της αυτόνομης καθόδου.

Η γραμμή της ηγεσίας στην κρίσιμη Κ.Ε. θα είναι η συμπόρευση, σημείωσε επίσης παραπέμποντας στο πετυχημένο πείραμα του Δήμου Αθηναίων: «Αποδείχτηκε στην πράξη ότι οι άνθρωποι της προοδευτικής γειτονιάς, της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εάν δεν είχε γίνει αυτή η συνεργασία, πολύ πιθανόν ο Κ. Μπακογιάννης να ήταν ακόμα δήμαρχος Αθηναίων».

«Εμείς δεν φεύγουμε, οι άλλοι φεύγουν»

Παρά ταύτα, η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση… βράζει και θα ήθελε να δείξει τη δυναμική της (και με την προσθήκη συμμάχων που μέχρι πρότινος ανήκαν στο προεδρικό μπλοκ). Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συζητούν (και ζητούν) να κατατεθεί πρόταση πολιτικής (και όχι καταστατικής) μομφής κατά του προέδρου. Αντιθέτως οι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης απορρίπτουν τις ιδέες αποχώρησης από το κόμμα τους: όπως χαρακτηριστικά έλεγε κορυφαίος παράγων του ΣΥΡΙΖΑ στην «Εφ.Συν.», «εμείς δεν φεύγουμε, οι άλλοι φεύγουν», υπονοώντας εκείνους που προσχωρούν ή θα προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ.

Ηχηρά μηνύματα επέλεξε να στείλει χθες ο Νίκος Παππάς, θέτοντας, εμμέσως πλην σαφώς, θέμα παραμονής του Σ. Φάμελλου στο κομματικό τιμόνι. «Αναμένουμε από τον Σωκράτη Φάμελλο να μας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει, θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια ισχυρή προοδευτική συνεργασία», σημείωσε (Παραπολιτικά FM) με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι μια εισήγηση που θα αφήνει ανοιχτά τα σενάρια «αναστολής, παγώματος, ψυγείου ή μη καθόδου στις εκλογές» θα σήμαινε ουσιαστικά παραίτηση από την ευθύνη και την εντολή που έχουν λάβει από τα μέλη του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, «δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτό που συμβαίνει», με τα «αδιανόητα δημοσκοπικά νούμερα».

Το σενάριο, τέλος, της ανεξαρτητοποίησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. απομακρύνεται τη στιγμή αυτή.

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