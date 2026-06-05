Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα των θεμάτων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για τα μαθήματα των Λατινικών, της Πληροφορικής και της Χημείας. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε εδώ τα θέματα των Λατινικών:

Δείτε εδώ τα θέματα της Χημείας:

Δείτε εδώ τα θέματα της Πληροφορικής

Η «αυλαία» των Πανελλαδικών Εξετάσεων για του μαθητές των ΓΕΛ θα πέσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, με τα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

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