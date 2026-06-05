Ρέθυμνο: Επετειακή εκδήλωση για τα 400 χρόνια της Κρήνης Ριμόντι

Τέσσερις αιώνες ζωής συμπληρώνει φέτος η Κρήνη Ριμόντι, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και φωτογραφημένα μνημεία της Κρήτης, με το Ρέθυμνο να τιμά την ιστορία και τη διαχρονική αξία της μέσα από ειδική επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Σπίτι Πολιτισμού.

Η εσπερίδα, που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία ενός μνημείου που εδώ και 400 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ταυτότητα της πόλης και αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής φυσιογνωμίας της Παλιάς Πόλης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ιστοριοδίφης και ερευνητής Χάρης Στρατιδάκης θα παρουσιάσει την ομιλία «In aqua veritas. Κρήνες στην Κρήτη κατά την περίοδο της Αναγέννησης», φωτίζοντας τον ρόλο του νερού και των δημόσιων κρηνών στην κοινωνική και αστική ζωή της εποχής. Παράλληλα, ο αρχαιολόγος Κώστας Γιαπιτζόγλου θα αναφερθεί στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη διαχρονική σημασία της Κρήνης Ριμόντι, ενός μνημείου που παραμένει ζωντανό στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ενώ οι συμμετέχοντες θα μεταβούν πεζή στην Κρήνη Ριμόντι για επιτόπια ξενάγηση από τον Κώστα Γιαπιτζόγλου, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία γνωριμίας με το μνημείο μέσα στον φυσικό του χώρο.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα από το Σύνολο Κλαρινέτων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου.

Η επέτειος των 400 χρόνων της Κρήνης Ριμόντι αποτελεί μια αφορμή όχι μόνο για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ρεθύμνου, αλλά και για την υπενθύμιση της διαχρονικής σημασίας του νερού στην ιστορία των πόλεων, σε μια εποχή όπου η βιώσιμη διαχείρισή του επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

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