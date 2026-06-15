Απόβαση του ελληνικού FBI σε νησιά: Ποια είναι στη λίστα, οι στόχοι της ΕΛΑΣ για όπλα και ναρκωτικά

«Απόβαση» σε νησιά ετοιμάζουν στελέχη του «ελληνικού FBI», στο πλαίσιο της στρατηγικής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στόχος της στρατηγικής, η πρόληψη και καταστολή μορφών σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικότητας.

Οι στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις θα επικεντρωθούν σε νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση αλλά και οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο, σε συνέχεια των επιχειρήσεων που είχαν ξεκινήσει κατά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο.

Ενδεικτικά κάποια από τα νησιά που έχουν μπει στο «κάδρο» είναι η Ζάκυνθος, εκεί όπου η πρόσφατη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών ξεσκέπασε την δράση εγκληματικής οργάνωσης που προμηθευόταν και διακινούσε όπλα, αλλά και η Κεφαλονιά.

Το καλοκαίρι του 2025 μάλιστα η ΔΑΟΕ είχε προχωρήσει σε συλλήψεις Ρομά που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στη νησί.

Τα νησιά που είναι στη «λίστα»

Παράλληλα άλλα νησιά τα οποία είναι στην… λίστα, είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος καθώς και η Χαλκιδική που χαρακτηρίζεται για πολλούς ως ένας απόλυτος ταξιδιωτικός προορισμός.

Κεντρικό ρόλο στον εν λόγω επιχειρησιακό σχεδιασμό έχουν κρίσιμες υποδιευθύνσεις της ΔΑΟΕ, που έχουν χειριστεί πληθώρα σοβαρών υποθέσεων προχωρώντας στην πλήρη αποδόμηση κυκλωμάτων, όπως η Δίωξη Ναρκωτικών, το Εκβιαστών αλλά και η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων.

Κατ επέκταση, στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται η διακίνηση ναρκωτικών, η παράνομη κατοχή όπλων, η εμπορία παράνομων προϊόντων καθώς καθ η αντιμετώπισης κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται σε οικονομικά και άλλα αντικείμενα.

«Η νύχτα πάει στα νησιά»

Όπως εξηγούσαν αρμόδιες πηγές «ο κόσμος της νύχτας και της παραβατικότητας τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, μετακινείται στα νησιά και σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όπλα, ναρκωτικά, εκβιάσεις και άλλα οικονομικά εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα».

Τα ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου χρειαστεί θα αναπτύξουν συνεργασία με τις κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες, ωστόσο θα αξιοποιούνται πληροφοριακά δεδομένα με στόχο την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων.

Σημειώνεται πως με απόφαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., το παρών θα δώσουν και κλιμάκια της ΟΕΠΤΑ (Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) που θα επικεντρωθούν σε τροχονομικούς ελέγχους.

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