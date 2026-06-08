Σημαντική συνέργεια Δήμου Χερσονήσου και Παιδικών Χωριών SOS για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών





Στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και τη θωράκιση της ψυχικής υγείας των πολιτών στοχεύει το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα ο Δήμος Χερσονήσου και τα «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος». Η συμφωνία έχει τριετή ορίζοντα, με δικαίωμα ανανέωσης, και υπεγράφη στο Δημοτικό Κατάστημα του Λιμένα Χερσονήσου από τον Δήμαρχο, Ζαχαρία Δοξαστάκη, και την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, Ειρήνη Βαλμά.



Το «παρών» στην υπογραφή έδωσαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, κ. Πέτρος Παπαδάκης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας, κ. Γιώργος Μαστοράκης, καθώς και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου, κ. Ελίζα Ιατράκη.



Σημειώνεται ότι οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τον προϋπολογισμό του Δήμου. Η συνεργασία κινείται σε δύο βασικούς άξονες: από τη μία, στην άμεση ανακούφιση παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα και, από την άλλη, στην εξειδίκευση των ανθρώπων που στελεχώνουν τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες. Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές και βρεφονηπιοκόμοι του Δήμου θα εκπαιδευτούν από έμπειρους επιστήμονες πάνω σε διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων και μετατραυματικού στρες.



Στην πράξη, μια έμπειρη διεπιστημονική ομάδα από τα Παιδικά Χωριά SOS (αποτελούμενη από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, παιδαγωγό και κοινωνικό λειτουργό) θα αναλάβει να εντοπίζει νωρίς τις ανάγκες των ευάλωτων νοικοκυριών και να προσφέρει ουσιαστική ψυχοκοινωνική στήριξη. Παράλληλα, οι δύο φορείς θα σχεδιάσουν κοινές εκδηλώσεις για να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία σε θέματα παιδικής προστασίας. Για να τρέξουν όλα ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις, ορίστηκαν ήδη ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι θα συναντώνται τακτικά για να συντονίζουν το έργο.



«Ξεκινάμε σήμερα μια προσπάθεια που η τοπική μας κοινωνία έχει πραγματικά ανάγκη» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:



«Συνεργαζόμαστε με τα Παιδικά Χωριά SOS, έναν οργανισμό με τεράστια εμπειρία και αποδεδειγμένο έργο, για να φτιάξουμε ένα αληθινό δίχτυ ασφαλείας γύρω από τις οικογένειες και τα παιδιά που δοκιμάζονται καθημερινά στον Δήμο μας. Προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε τον συνάνθρωπο, να φροντίσουμε την ψυχική υγεία των συμπολιτών μας και να δώσουμε νέα εργαλεία στους υπαλλήλους των κοινωνικών μας δομών. Με σεβασμό και υπευθυνότητα, βγαίνουμε μπροστά με πράξεις που θα φέρουν ανακούφιση και θα κρατήσουν την κοινωνία μας ενωμένη».

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