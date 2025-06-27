ΥΓΕΙΑ
Καύσωνας: Πώς να δροσιστείτε χωρίς air condition - Το γερμανικό κόλπο με το μπουκάλι
clock 14:33 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μέσα στο κατακαλόκαιρο, με τις θερμοκρασίες να σπάνε ρεκόρ και τους τοίχους και τα δάπεδα να «καίνε», πολλοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν εξαιτίας της αποπνικτικής ζέστης.

Το κλιματιστικό ωστόσο δεν είναι πάντα η ιδανική λύση, κάποιοι το αποφεύγουν λόγω κόστους, άλλοι εξαιτίας του ενοχλητικού θορύβου ή του ψυχρού αέρα που φυσάει απευθείας πάνω τους.

Υπάρχει, όμως, μια απλή και οικονομική εναλλακτική που αξίζει να δοκιμάσει κανείς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bayern Shop, οι Γερμανοί έχουν καθιερώσει ένα εύκολο κόλπο: γεμίζουν ένα μεγάλο πλαστικό μπουκάλι με νερό, το τοποθετούν στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει εντελώς και έπειτα το ανεβάζουν σε ψηλό σημείο μέσα στο δωμάτιο.

Καθώς ο πάγος λιώνει σιγά σιγά, δημιουργείται γύρω του πιο ψυχρός αέρας, ο οποίος κατεβαίνει και ρίχνει τη θερμοκρασία στον χώρο, χωρίς να ενοχλεί τον ύπνο με θορύβους ή απότομες ριπές αέρα. Αν τοποθετηθεί από κάτω ένα δοχείο ή μια λεκάνη, αποφεύγεται και το πρόβλημα της υγρασίας που στάζει όσο λιώνει ο πάγος.

Η μέθοδος αυτή αποδίδει καλύτερα σε μικρά υπνοδωμάτια, όπου η θερμοκρασία πέφτει πιο αισθητά. Βέβαια, το αποτέλεσμα διαρκεί όσο ο πάγος μένει συμπαγής, αλλά είναι αρκετό για να προσφέρει ανακούφιση τις πρώτες δύσκολες ώρες της νύχτας.

Πρόκειται για μια παλιά, δοκιμασμένη τεχνική, που δεν απαιτεί ούτε ρεύμα ούτε ακριβές συσκευές. Μερικά μπουκάλια, λίγος πάγος και λίγη φαντασία αρκούν για να κάνει κανείς πιο υποφερτές τις καυτές νύχτες στην πόλη.

Καύσωνας Πάγος
