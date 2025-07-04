Αυξήσεις 50% ζητά ο ΠΟΥ για αλκοόλ, αναψυκτικά και προϊόντα καπνού

Εκατομμύροα ζωές θα μπορούσαν να σωθούν αν οι κυβερνήσεις επέβαλαν φόρους ώστε να αυξήσουν κατά 50% τις τιμές του αλκοόλ, των προϊόντων καπνού και των ζαχαρούχων ποτών έως το 2035, σύμφωνα με την τελευταία σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο «φόρος αμαρτίας», όπως ονομάζεται η ιδέα της αυστηρής φορολόγησης επιβλαβών προϊόντων, θα προστάτευε τη δημόσια υγεία ενώ παράλληλα θα προσέφερε έσοδα για τα συστήματα υγείας, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες που βλέπουν τη διεθνή βοήθεια να μειώνεται και το δημόσιο χρέος να διογκώνεται.

«Οι φόροι υγείας είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία που διαθέτουμε» δήλωσε ο Τζέρεμι Φάραρ, βοηθός γενικός γραμματέας του ΠΟΥ.

«Είναι ώρα να δράσουμε» είπε, ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία στη Σύνοδο για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης που λήγει την Παρασκευή στη Σεβίλλη.

Το αλκοόλ σκοτώνει 800.000 Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το αλκοόλ, τα καπνικά προϊόντα και τα ζαχαρούχα ποτά προκαλούν νοσήματα όπως η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος και ο διαβήτης που ευθύνονται για το 75% των θανάτων παγκοσμίως.

Η αύξηση των τιμών κατά 50% σε μια δεκαετία εκτιμάται ότι θα προλάμβανε 50 εκατομμύρια θανάτους έως το 2050.

Ο πρόσθετος φόρος σε αυτές τις τρεις κατηγορίες προϊόντων θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2035, εκτιμά ο ΠΟΥ βάσει δεδομένων από φόρους σε χώρες όπως η Κολομβία και η Νότια Αφρική.

Image

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Ο ΠΟΥ στηρίζει εδώ και δεκαετίες την φορολόγηση των προϊόντων καπνού και τα τελευταία χρόνια έχει ζητήσει πρόσθετους φόρους στα αλκοολούχα ποτά και τα αναψυκτικά. Αυτή είναι η πρώτη φορά που προτείνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης για τις τρεις κατηγορίες προϊόντων.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται λίγους μήνες αφότου ο ΠΟΥ ζήτησε να προστεθούν ετικέτες στα αλκοολούχα ποτά που θα προειδοποιούν για κίνδυνο καρκίνου. Όπως επισήμανε, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το αλκοόλ προκαλεί κάθε χρόνο 800.000 θανάτους στην Ευρώπη.

Όσον αφορά τα ζαχαρούχα ποτά, πρόσφατη μελέτη εκτιμούσε ότι ευθύνονται για 2,2 εκατ. περιπτώσεις διαβήτη και 1,2 εκατ. περιπτώσεις καρδιαγγειακών νοσημάτων κάθιε χρόνο.

Κονδύλια για την υγεία

Τα πρόσθετα έσοδα από τον φόρο αμαρτίας θα βοηθήσουν τις φτωχότερες χώρες να «προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα» και να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας, δήλωσε οι γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πολλές χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος πλήττονται από τις περικοπές στη βοήθεια των ΗΠΑ, οι οποίες δεν συμμετείχαν στη σύνοδο της Σεβίλλης και βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης από τον ΠΟY.

Όπως επισήμανε ο οργανισμός, περίπου 140 χώρες είχαν ήδη αυξήσει τιμές στα προϊόντα καπνού κατά 50% τη δεκαετία 2012-22.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το ύψος των φόρων θα πρέπει να υπολογίζεται ανά περίπτωση. Εφόσον ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, δήλωσε ο οικονομολόγος του ΠΟΥ Γκιγέρμο Σάντοβαλ, μια χώρα μέσου εισοδήματος θα έπρεπε να αυξήσει τις τιμές από τα 4 ευρώ σήμερα στα 10 ευρώ έως το 2035.

Όπως ανέφερε ο Σάντοβαλ, ο ΠΟΥ εξετάζει ευρύτερες φορολογικές συστάσεις που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, αφού πρώτα καταλήξει σε ορισμό για αυτή την κατηγορία προϊόντων τους επόμενους μήνες.

Τη νέα πρωτοβουλία στηρίζουν επίσης η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

