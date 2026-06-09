Φτιάξτε την πιο νόστιμη, σπιτική λεμονάδα μέσα σε λίγα λεπτά!

Τώρα που άρχισαν οι ζέστες, δεν υπάρχει τίποτα πιο δροσιστικό να απολαύσετε στο μπαλκόνι ή στην αυλή σας.

Αν θέλετε ρόφημα αγνό, χωρίς συντηρητικά, που θα σας κάνει να νιώσετε την απόλυτη δροσιά, τότε με απλά υλικά που υπάρχουν σε κάθε κουζίνα, μπορείτε να ετοιμάσετε σπιτική λεμονάδα.

Υλικά για σπιτική λεμονάδα

2 λεμόνια κομμένα σε τέταρτα, χωρίς κουκούτσια



6 φλιτζάνια κρύο νερό



¾ φλιτζανιού ζάχαρη



2 φλιτζάνια παγάκια

Εκτέλεση

Πλύνετε καλά τα λεμόνια, αφαιρέστε τα κουκούτσια και κόψτε τα σε μικρότερα κομμάτια.



Τοποθετήστε στο μπλέντερ τα λεμόνια, τη ζάχαρη και 4 φλιτζάνια από το κρύο νερό. Χτυπήστε το μείγμα για περίπου 1 έως 2 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει ομοιόμορφη υφή.



Περάστε το περιεχόμενο από ένα λεπτό σουρωτήρι και μεταφέρετέ το σε μια κανάτα, ώστε να απομακρυνθούν οι φλούδες και τυχόν υπολείμματα.



Προσθέστε τα υπόλοιπα 2 φλιτζάνια νερό και τα παγάκια. Ανακατέψτε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά.

Η σπιτική λεμονάδα σας είναι έτοιμη. Απολαύστε τη παγωμένη για μέγιστη δροσιά και φρεσκάδα.

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