Βάλτε μία λεκάνη με νερό στον κήπο σας - Μια απλή κίνηση με περισσότερα οφέλη από ό,τι νομίζετε

Τα πουλιά είναι μέρος ενός βασικού οικοσυστήματος που βοηθά τους κήπους μας να ευδοκιμούν και τα φυτά μας -ακόμα και στα μπαλκόνια να μένουν υγιή σε κάθε εποχή.

Στις περιόδους της ξηρασίας μπορούμε να βοηθήσουμε τα πουλιά να «βοηθήσουν» τα φυτά μας, φτιάχνοντας αυτοσχέδιες λιμνούλες με σκευή που έχουμε στο σπίτι, ώστε να τους παρέχουμε νερό.

Ειδικά στους κήπους, μπορούμε να δημιουργήσουμε περιοχές με υγρό έδαφος, ώστε τα πτηνά να βρίσκουν σκουλήκια ως τροφή μέσα σε αυτό.

Η Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών (RSPB) επισημαίνει στην HuffPost UK ότι tα πουλιά, των οποίων ο πληθυσμός έχει μειωθεί έως και 50% τα τελευταία 50 χρόνια, εξολοθρεύουν» φυσικά τα παράσιτα, τους γυμνοσάλιαγκες, τις προνύμφες και άλλους ανεπιθύμητους επισκέπτες από τα φυτά μας.

Ένας τρόπος για να τα βοηθήσετε σε αυτή την περίοδο ξηρασίας είναι να τοποθετήσετε μια παλιά λεκάνη πιάτων, μία κατσαρόλα ή ακόμα και έναν παλιό νεροχύτη στον κήπο ή ακόμα και στο μπαλκόνι σας, λένε οι ειδικοί.

Πώς μπορείτε να φτιάξετε μια «μικρή λίμνη» στον κήπο σας

«Η έλλειψη βροχής, το σκληρυσμένο έδαφος και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν προκλήσεις για τα πουλιά μας», λέει η Katie Nethercoat, μέλος της Ομάδας Άγριας Ζωής της RSPΒ.

«Η παροχή φρέσκου, καθαρού νερού για κολύμβηση και πόσιμο νερό είναι ένας απλός αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσουμε την άγρια ​​ζωή, καθώς και να αφήσουμε περιοχές με υγρό έδαφος και εδάφη».

Σωροί από κλαδιά, φύλλα και κλαδιά σε μια γωνιά ενός κήπου βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας των περιοχών. Ωστόσο, ένας τρόπος για να διατηρήσετε υγρές αυτές τις τόσο σημαντικές λασπώδεις εκτάσεις είναι να κατασκευάσετε μια «μικρή λίμνη», προσθέτει ο ειδικός.

Μπορεί να φαίνεται σαν ένα τεράστιο έργο, αλλά μια «μίνι» λιμνούλα είναι μια εξαιρετική προσθήκη σε έναν κήπο ή ακόμα και σε ένα μπαλκόνι.

«Η χρήση ενός παλιού μπολ πιάτων ή νεροχύτη μπορεί να προσφέρει πολύτιμη πρόσβαση στην άγρια ​​ζωή», τονίζει η Nethercoat.

Τα πουλιά δεν είναι οι μόνοι που ωφελούνται



Σκαντζόχοιροι, βάτραχοι και μια μεγάλη ποικιλία άλλων ζώων θα είναι ευγνώμονες για τη μίνι όαση που θα τους προσφέρουν στον κήπο μας τις καυτές, άνυδρες ημέρες του καλοκαιριού.

«Ακόμα και μια μικρή λιμνούλα σε γλάστρα θα ωφελήσει την άγρια ​​ζωή», λέει η Βασιλική Κηπευτική Εταιρεία .

«Αν οι άκρες του σκεύους είναι στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος, περισσότερα πλάσματα μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν» λέει η Nethercoat

Εάν οι άκρες φτάνουν πάνω από το έδαφος, προμηθευτείτε ράμπες με κορμούς, τούβλα ή πέτρες.

Πηγή: www.iefimerida.gr

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