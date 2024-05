Υπάρχει σωτηρία όταν βαριόμαστε μέσα στον γάμο μας;

Πολλές φορές ο μεγαλύτερος εχθρός μιας μακροχρόνιας σχέσης δεν είναι η απιστία αλλά η ανία. Πολύ απλά, βαριόμαστε μέσα στον γάμο μας, νιώθουμε ότι ζούμε τη Μέρα της Μαρμότας. Δεν είναι όμως απαραίτητα αυτό το τέλος, όπως συμβουλεύει η κλινική ψυχολόγος Dr. Samantha Rodman Whiten, συγγραφέας των βιβλίων «How to Talk to Your Kids About Your Divorce» και «52 Emails To Transform Your Marriage». Αρκεί να μην επιρρίψουμε όλες τις ευθύνες στον άλλο και να προσπαθήσουμε και οι δύο να αλλάξουμε τα πράγματα και να δώσουμε περισσότερο ενδιαφέρον στην καθημερινότητά μας.

«Αφού ξεθωριάσει ο ενθουσιασμός ενός νέου έρωτα, στρεφόμαστε σε άλλες πτυχές της ζωής που μας ικανοποιούν, όπως η δουλειά, η ανατροφή των παιδιών, η άσκηση και η καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων» όπως εξηγεί η Rodman Whiten. «Αυτό είναι υγιές και φυσιολογικό. Αν ζούμε για πάντα τον μήνα του μέλιτος, δεν θα αναπτύσσαμε παραγωγικά άλλους τομείς της ζωής μας. Λέγεται μάλιστα ότι “τα παιδιά των εραστών είναι ορφανά”. Πολλοί θεραπευόμενοι θυμούνται τους γονείς τους να ασχολούνται εμμονικά ο ένας με τον άλλο, με καβγάδες, συμφιλιώσεις, ζήλιες και πάρα πολύ χρόνο πίσω από κλειστές πόρτες. Παρόλο που δεν είναι υγιές ούτε να αφοσιωνόμαστε αποκλειστικά με τα παιδιά αποκλείοντας τον σύντροφό μας, η εμμονή μαζί του, σε βάρος των παιδιών, είναι ακόμα χειρότερη καθώς τα παιδιά δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους».

Επιπλέον, η ειδικός επισημαίνει ότι όσοι ζουν εμμονικά έναν έρωτα τείνουν να αμελούν την υγεία τους, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις φιλίες τους κι αυτό δεν είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου. Αν μάλιστα έχουμε μεγαλώσει σε έναν τέτοιο γάμο, μπορεί να αναπαράγουμε το ίδιο μοτίβο και στον δικό μας.

Πώς μπορούμε όμως να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στον ενθουσιασμό του έρωτα και τη μονοτονία της ρουτίνας ενός μακροχρόνιου γάμου; Ακολουθούν οι συμβουλές της ειδικού:

-Οργανώνουμε ραντεβού κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες – ιδανικά, κάθε φορά σε διαφορετικό χώρο.

-Μοιραζόμαστε μια δραστηριότητα, ένα χόμπι ή ακόμα και ένα επιχειρηματικό πρότζεκτ. Θέτοντας νέους στόχους μαζί, αναζωπυρώνεται ο ενθουσιασμός.

-Δεν διστάζουμε να μοιραστούμε αυτές τις δραστηριότητες με τα παιδιά μας – για παράδειγμα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Δεν θα μας στερήσουν προσωπικό χρόνο ως ζευγάρι αλλά θα προσθέσουν ενδιαφέρον στο παιχνίδι και θα ενισχύσουν το μεταξύ μας δέσιμο.

-Από την άλλη, κάποιες δραστηριότητες θα τις κρατήσουμε για τους δυο μας. Αν δεν βρίσκουμε εύκολα χρόνο και ενέργεια για σεξ, το προγραμματίζουμε.

-Και όσα χρόνια κι αν είμαστε μαζί, μπορούμε πάντα να εμπλουτίσουμε την ερωτική ζωή μας με νέες στάσεις, χώρους για σεξ, παιχνίδια, ακόμα και το παιχνίδι του φλερτ, για παράδειγμα ανταλλάσσοντας ερωτικά SMS και διαδικτυακά μηνύματα σαν να είναι ο πρώτος καιρός.

Πηγή marie claire

