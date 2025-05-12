Βουλή: «Κληρώνει» το Δικαστικό Συμβούλιο για Τριαντόπουλο

Σε ρυθμούς σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή στην τραγωδία των Τεμπών, που αναμένεται να ζητήσει τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ, κινείται η Βουλή.

Παράλληλα στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Δευτέρας η κλήρωση που προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, για τους ανώτατους δικαστικούς που θα στελεχώσουν το Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο με τη σειρά του θα διεξάγει όλες τις ανακριτικές πράξεις στην υπόθεση του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου για τους χειρισμούς του στο λεγόμενο «μπάζωμα» του χώρου του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η Ολομέλεια σε ειδική ημερήσια διάταξη θα προχωρήσει σε κλήρωση για την ανάδειξη των πέντε τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα Εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Το αδίκημα για το οποίο οι ανώτατοι δικαστικοί θα ελέγξουν τον κ. Τριαντόπουλο αφορά στην ενδεχόμενη τέλεση της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) για το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-3-2023 και 6-3-2023.

Από τα δε ονόματα των δικαστικών λειτουργών που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα επιλέξιμα πρόσωπα που απέστειλε το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή θα κληρωθούν:

• 3 τακτικά μέλη στο Δικαστικό Συμβούλιο από το σύνολο των μελών του Αρείου Πάγου και 2 αναπληρωματικοί (σε σύνολο 87 επιλέξιμων προσώπων)



• 2 τακτικά μέλη στο Δικαστικό Συμβούλιο από το σύνολο των 62 δικαστικών του Συμβουλίου της Επικρατείας και 1 αναπληρωματικό



• 1 κλήρος για την ανάδειξη του δικαστικού που θα ασκεί καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου από τους 27 συνολικά διαθέσιμους Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και έναν αναπληρωματικό

Επί της διαδικασίας, στο προεδρείο της Βουλής θα στηθούν, τρεις συνολικά διαφανείς κάλπες, μια για τα μέλη του Αρείου Πάγου, μια για τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και μία για τα μέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Τα ονόματα των επιλέξιμων δικαστικών που θα μετέχουν σε κάθε κλήρωση θα διαβάζονται και θα περιτυλίγονται μέσα σε αδιαφανή σφαιρίδια που με τη σειρά τους θα τοποθετούνται στο εσωτερικό της κάλπης. Τα σφαιρίδια θα αναδεύονται και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα τα ανασύρει και θα τα παραδίδει προκειμένου να ανοιχθούν, να ανακοινωθούν και καταχωριστούν στα πρακτικά.

Σε όλη την διαδικασία θα μετέχουν μόνο ο πρόεδρος και τα μέλη του προεδρείου της Βουλής (διακομματικά) προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της. Επισημαίνεται πως ανάλογη διαδικασία στην Ολομέλεια θα ακολουθηθεί και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να κληρωθούν οι δικαστικοί που θα στελεχώσουν το Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο και θα βγάλει την τελική απόφαση για την ποινική ευθύνη του κ. Τριαντοπούλου.

Εντός της εβδομάδας η συζήτηση για Καραμανλή και Σπίρτζη

Επίσης, εντός της εβδομάδας αναμένονται και εξελίξεις με την κατάθεση πρότασης από το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα διερευνήσει την υπόθεση των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη (για τον οποίο τα αδικήματα είναι παραγεγραμμένα) στη βάση της δικογραφίας που έφτασε στη Βουλή από την Εισαγγελία Λάρισας.

Image

(οι κ.κ. Καραμανλής και Σπίρτζης)

Βάσει των ενδείξεων και πληροφορικών που υπάρχουν η Χαριλάου Τρικούπη θα κινηθεί στην κατεύθυνση της κατάθεσης πρότασης που θα αφορά σε αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, γεγονός που υποχρεώνει την πλειοψηφία να κινηθεί με όρους τακτικής, που μπορεί ακόμα και την οδηγήσουν στην κατάθεση δικής της πρότασης αποτελούμενης αμιγώς από πλημμελήματα. Και αυτό γιατί προφανώς η ΝΔ δεν φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην άσκηση δίωξης που θα περιλαμβάνει κακουργήματα για τον πρώην υπουργό της. Εξάλλου, λόγω της κοινοβουλευτικής αριθμητικής, η Ολομέλεια δεν μπορεί να υιοθετήσει πρόταση χωρίς την σύμφωνη ψήφο των βουλευτών της πλειοψηφίας.

Μετά την κατάθεση της πρότασης πάντως, ο πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει σε διάστημα μεταξύ 7 και 22 ημερών να ορίσει ειδική ημερήσια διάταξης συζήτησης και ψήφισης της πρότασης στην Ολομέλεια. Σε όλα δε τα παραπάνω θα πρέπει να επισημανθεί και το «κρυφό χαρτί» του άρθρου 155 του Κανονισμού της Βουλής που μπορεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό των αδικημάτων.

Το επίμαχο άρθρο αφορά στη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου για τον έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς της. Πρόκειται για όργανο που έχει μεν γνωμοδοτικό χαρακτήρα αλλά αποτελείται από ανώτατους δικαστές, γεγονός που του προσδίδει κύρος και δεν επιτρέπει στις πολιτικές δυνάμεις να αμφισβητήσουν την ετυμηγορία του.

Για την προσφυγή σε αυτό απαιτούνται 30 υπογραφές βουλευτών που δεν χρειάζεται αναγκαστικά να προέρχονται από τη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ αλλά μπορεί να συγκροτηθεί μετά από σύμπραξη περισσοτέρων της ενός κοινοβουλευτικών ομάδων.

πηγή: in.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 4χρονος πέφτοντας σε χαράδρα

Κοινωνικός τουρισμός 2025: Παράταση για τις αιτήσεις έως τις 18 Μαΐου

Ηράκλειο: Στάχτη το αυτοκίνητο - Η φωτιά και έκαψε και μηχανή σε αποθήκη