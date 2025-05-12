Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 4χρονος πέφτοντας σε χαράδρα

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα στην Νέδα, στην Ηλεία ερευνούν οι Αρχές, όπου ένα 4χρονο αγόρι έπεσε σε χαράδρα 25 μέτρων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 4χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου διακομίστηκε με ελικόπτερο του στρατού και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τις μεσημβρινές ώρες, ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για διάσωση ενός άνδρα και ενός ανήλικου, σε δύσβατο σημείο κοντά στους καταρράκτες Νέδα, στην περιοχή Στόμιο, του δήμου Ζαχάρως, στην Ηλεία.

Ο ανήλικος μαζί με τον πατέρα του συμμετείχαν σε μία ομάδα 20 ατόμων που είχαν πάει για πεζοπορία κοντά στους καταρράκτες της Νέδας και κάποια στιγμή, για άγνωστη ακόμα αιτία, ο ανήλικος έπεσε στο κενό.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα διάσωσης αποτελούμενη από 18 πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πύργου, των πυροσβεστικών κλιμακίων Κρεστένων και Κυπαρισσίας, της 16ης ΕΜΟΔΕ, της ορειβατικής ομάδας της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και της ομάδας drone «ΙΚΑΡΟΣ», ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο του ΓΕΕΘΑ.

Έπειτα από λίγη ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σοβαρά τραυματισμένο τον ανήλικο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια ο 4χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε σε προσβάσιμο σημείο, όπου περίμενε ελικόπτερο του ΓΕΕΘΑ. Κατόπιν, το ελικόπτερο μετέφερε τον 4χρονο στο αεροδρόμιο Καλαμάτας και εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο νοσοκομείο της Καλαμάτας περίπου για 30 – 40 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί, όμως αυτό δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό.

«Το παιδί έπεσε στο ποτάμι από ύψος 25 μέτρων»

Όπως ανέφερε στο ilialive.gr, o Δημήτρης Αντωνόπουλος, ιδιοκτήτης ταβέρνας από τα Πλατάνια Μεσσηνίας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά την πτώση του παιδιού, οι γονείς του – ο πατέρας από τη Γουατεμάλα και η μητέρα από τη Γερμανία- βρίσκονταν λίγο πιο πίσω από το παιδί, που παραπάτησε και έπεσε στο κενό.

«Το παιδί ήταν μπροστά από τους γονείς ελεύθερο. Πριν τον μικρό καταρράκτη σε ένα ίσωμα, το παιδί έπεσε στο ποτάμι από ύψος 25 μέτρων, χτυπώντας κατά την πτώση σε δέντρο. Όταν έφτασα το παιδί ήταν ζωντανό αλλά σε άσχημη κατάσταση, το είχε ανεβάσει επάνω ο πατέρας του με κάποιον άλλο» περιέγραψε ο κ. Αντωνόπουλος.

Αναφερόμενος στο μονοπάτι, ο κ. Αντωνόπουλος το χαρακτήρισε επικίνδυνο. «Δεν είναι μόνο εκεί που περπατάς ο κίνδυνος, αλλά και από πάνω που πέφτουν κάποιες φορές βράχοι» δήλωσε. Πρότεινε δε πως θα πρέπει να υπάρξει άλλη πιο ασφαλής χάραξη μονοπατιού, ώστε η πρόσβαση τους καταρράκτες να γίνεται με ασφάλεια. Μάλιστα θυμήθηκε πως και πέρυσι είχε γίνει ατύχημα με τον τραυματισμό ενός 27χρονου στο μονοπάτι.

