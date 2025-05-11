Τραγωδία: Νεκρός ο 4χρονος που είχε πέσει σε χαράδρα με τον πατέρα του

Τραγική κατάληξη είχε στην Ηλεία η εκδρομή στην οποία συμμετείχε ένας 4χρονος από τη Γερμανία μαζί με τον πατέρα του στο φαράγγι της Νέδας, στην περιοχή Στόμιο του δήμου Ζαχάρως.







Σύμφωνα με πληροφορίες, το γκρουπ των Γερμανών πήγαιναν στους καταρράκτες της Νέδας. Ο πατέρας με τον 4χρονο γιο του παρέκκλιναν από το γνωστό μονοπάτι που οδηγεί στους καταρράκτες και έπεσαν από μεγάλο ύψος. Στη συνέχεια ο πατέρας κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια.







Το παιδί, μετά από επιχείρηση διάσωσης σε δύσβατο σημείο, ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένο. Ελικόπτερο του ΓΕΕΘΑ το μετέφερε στο αεροδρόμιο Καλαμάτας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.







Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Κρεστένων και Κυπαρισσίας, της 16ης ΕΜΟΔΕ, της ορειβατικής ομάδας της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (DRONE) της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο του ΓΕΕΘΑ.

