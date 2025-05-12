Κοινωνικός τουρισμός 2025: Παράταση για τις αιτήσεις έως τις 18 Μαΐου

Παρατάθηκε έως και τις 18 Μαΐου η προθεσμία για αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό 2025 - 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:



https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos







Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων και σήμερα (12/5) αφορά σε δυνητικούς δικαιούχους με ΑΦΜ σε 2,3,4,5,6,7,8 και 9.







Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου και θα αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.







Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδική επιδότηση

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.







Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2025 έως 14.01.2026) και του Πάσχα (03.04.2026 έως 19.04.2026).



Η αυξημένη επιδότηση ισχύει ολόκληρο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).







Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

ΑμεΑ- μονογονείς

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και για ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.







Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.







Για τους γονείς, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί. Επίσης, μοριοδοτούνται όσοι δεν έλαβαν επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή εξαιτίας μοριοδότησης στα δυο τελευταία προγράμματα.

