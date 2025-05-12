Χερσόνησος: Τρύπωνε στα δωμάτια ξενοδοχείων και έκλεβε ό,τι έβρισκε

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 65χρονος από την Αλγερία, και έτσι μπήκε τέλος στην παράνομη δράση του.

Ο αλλοδαπός φέρεται να είχε διαπράξει συνολικά πέντε κλοπές, από τις 7 Μαϊου έως και χθες (11/5) οπότε και συνελήφθη.

Εμπαινε μέσα σε δωμάτια ξενοδοχείων στην περιοχή της Χερσονήσου και έκλεβε ό,τι έβρισκε: από χρήματα, διαβατήρια και κινητά, μέχρι κοσμήματα και tablet.

To δελτίο της ΕΛΑΣ για την υπόθεση:

Εξιχνιάστηκαν, χθες (11.05.2025) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου πέντε (5) περιπτώσεις κλοπών σε δωμάτια ξενοδοχείων οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Για τις υποθέσεις αυτές, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 65χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο 65χρονος κατά το χρονικό διάστημα από 07 έως 10.05.2025 είχε διαπράξει πέντε (5) περιπτώσεις κλοπών σε δωμάτια ξενοδοχείων, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές (ταμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 65χρονος ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και σε έρευνα που διενεργήθηκε σε χώρο όπου διαμένει, βρέθηκαν (21) διαβατήρια εκδοθέντα από αρχές διάφορων Χωρών, (2) άδειες ικανότητας οδηγήσεως αρχών Δανίας, σουηδικά χαρτονομίσματα, (2) κινητά τηλέφωνα, (1) υπολογιστής, (3) tablet, κοσμήματα (ρολόγια, γυναικεία βραχιόλια), διάφορα αντικείμενα (γυναικεία τσάντα, φορτιστής, USB), τα όπως προέκυψε είναι προϊόντα κλοπής και αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν στους παθόντες.

Επιπλέον σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία καθώς κατά τον αστυνομικό έλεγχο υπέδειξε νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα τα οποία ήταν εμφανώς πλαστά.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου για τη διερεύνηση εμπλοκής του 65χρονου και σε άλλες περιπτώσεις κλοπής.

