Γιάννης Κουράκης: Να ανακληθεί το Π.Δ. για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων

Να ανακληθεί το προεδρικό διάταγμα που μετατρέπει τα οικόπεδα σε χωράφια, ζητεί ο πρόεδρος της Ενωσης Δημάρχων Κρήτης Γιάννης Κουράκης, θέμα το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Σε ανακοίνωση ο κ. Κουράκης αναφέρει:

Το ΠΔ -ΦΕΚ 194/Δ/ 15-4-2025 αναφέρεται στους οριοθετημένους ή όχι οικισμούς της χώρας κάτω των 2000 κατοίκων προϋφιστάμενων του 1923 και του 1983 και καθορίζει κριτήρια για την επανέγκριση του ορίου τους είτε την αναοριοθέτησή τους.

Κατά την οριοθέτηση των οικισμών, χωρίζει αυτούς σε τρείς ζώνες:

την Α που αφορά το συνεκτικό (πυκνοδομημένο)τμήμα του οικισμού προ του 1923,

την Β που αφορά το συνεκτικό τμήμα του οικισμού μεταξύ των ετών 1923 και 1983 και

την Β1που αφορά το διάσπαρτο τμήμα του οικισμού μεταξύ των ετών 1923 και 1983.

Δηλαδή με απλά λόγια με βάση αυτό το διάταγμα οριζόντια και για όλους τους οικισμούς της χώρας το όριό τους σχεδιάζεται με το τι υπήρχε το έτος 1983.

ΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ Π.Δ.

Δεν λαμβάνει υπόψιν ότι τα όρια των οικισμών που επιβλήθηκαν με το ΠΔ 1985-ΦΕΚ 181/Δ και σύμφωνα με τις διατάξεις του, μελετήθηκαν από ομάδες αρμοδίων μηχανικών, υπεβλήθηκαν στα σχετικά συμβούλια « ΣΧΟΠ » και στην συνέχεια εκδόθηκαν Αποφάσεις Νομαρχών οι περισσότερες εξ αυτών δημοσιευμένες σε ΦΕΚ.

Θα έπρεπε το νέο ΠΔ να δίνει οδηγίες στην εξέταση του κάθε οικισμού από τους μελετητές οι οποίοι να ελέγξουν την εσφαλμένη ή όχι έκδοση της τότε Απόφασης Νομάρχη και όχι οριζόντια να σταματάει το όριο του οικισμού στο ότι υπήρχε το έτος 1983.

Πως είναι δυνατόν να είναι σωστό αυτό όταν το 1985 με το Π.Δ. υπαγορευόταν η οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων.

ΑΣΑΦΕΙΕΣ- ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Το Π.Δ. καθορίζει γενικούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων.

Επίσης σε αυτά υπάρχουν πολλές ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν και θα πρέπει να τροποποιηθούν .

Πως είναι δυνατόν να ορίζεται στην ζώνη Α κατά κανόνα αρτιότητα οικοπέδου 2000τμ δηλαδή στο πολύ παλιό τμήμα του οικισμού που συνήθως αποτελείται από μικρές ιδιοκτησίες και τελευταία κατά παρέκκλιση αρτιότητα για τα οικόπεδα που προϋφίστανται του 1979 150τ.μ με πρόσωπο σε υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο.

Την στιγμή μάλιστα που το ΠΔ του 2011, δηλαδή πριν 14 χρόνια, για τους οικισμούς πάλι έλεγε άρτια και οικοδομήσιμα όλα τα οικόπεδα όπως προϋπήρχαν το 1985 με πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

Να ανακληθεί το Π.Δ, και να αρχίσει άμεσα η Διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Τεχνικά Επιμελητήρια, άλλους Φορείς, ώστε να υπάρξει το Βέλτιστο αποτέλεσμα για τις Τοπικές Κοινωνίες, τους Πολίτες, αλλά και το Περιβάλλον .

Γιάννης Κουράκης, πρόεδρος της Ενωσης Δημάρχων Κρήτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γκρίνια στη ΝΔ για τα οικόπεδα που έγιναν χωράφια

Στη βουλή το ψήφισμα του Δ.Σ Μαλεβιζίου για τα οικόπεδα οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων