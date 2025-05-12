ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 12:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: «Καμπάνες» €98.000 από τη ΔΙΜΕΑ για προϊόντα "μαϊμού"
μαϊμού προϊόντα
clock 11:11 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Πρόστιμα συνολικού ύψους 98.000 ευρώ επιβλήθηκαν από στελέχη της ΔΙΜΕΑ μετά από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν, τις προηγούμενες ημέρες, στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 18.713 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε, στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), του υπουργείου Ανάπτυξης διενήργησαν έλεγχο στην Περιφέρεια Κρήτης, 7 με 9 Μαΐου, σε συνέχεια ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 18.713 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 98.000 ευρώ, ενώ για τους παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων τηρήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΟΑΚ: Τροχαίο στην "κακιά στροφή" - Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο

Μεσαρά: Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του

Κοινωνικός τουρισμός 2025: Παράταση για τις αιτήσεις έως τις 18 Μαΐου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

μαιμού προϊόντα απομιμητικά προϊόντα Προστιμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis