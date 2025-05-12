Κρήτη: «Καμπάνες» €98.000 από τη ΔΙΜΕΑ για προϊόντα "μαϊμού"

Πρόστιμα συνολικού ύψους 98.000 ευρώ επιβλήθηκαν από στελέχη της ΔΙΜΕΑ μετά από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν, τις προηγούμενες ημέρες, στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 18.713 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε, στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), του υπουργείου Ανάπτυξης διενήργησαν έλεγχο στην Περιφέρεια Κρήτης, 7 με 9 Μαΐου, σε συνέχεια ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 18.713 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 98.000 ευρώ, ενώ για τους παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων τηρήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

