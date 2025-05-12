Θοδωρής Αθερίδης: Η στιγμή που έπαθε εγκεφαλικό την ώρα της παράστασης

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή, Τετ Α Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος και μίλησε για την περιπέτεια που είχε στο πρόσφατο παρελθόν, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο την ώρα θα έβγαινε στη σκηνή.

«Μετά το εγκεφαλικό θέλω να περνάω καλά, να μη στενοχωριέμαι. Ανένιωθα ότι χάνω λίγο την αυτοκυριαρχία μου και ο κόσμος δεν γελάει στα αστεία που πρέπει να γελάσει και που ξέρω, θα με έπιανε πανικός. Αν με καταλάβαιναν οι συνάδελφοι μου, ότι κάτι τρέχει, πάλι θα με έπιανε πανικός. Άρα εγκλωβίστηκα στο να κάνω τη δουλειά μου σωστά μέχρι να τελειώσει.

Είναι περίεργα τα πράγματα που παθαίνεις όταν σου συμβαίνουν τέτοια δεν ξέρεις τι ακριβώς θα βγει από μέσα σου. Εγώ έκανα την δουλειά μου, όσο καλύτερα μπορούσε", εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Περιγράφοντας την ένταση που βίωσε εκείνη την στιγμή: «Μούδιασαν ταυτόχρονα, η γλώσσα, το μάγουλο και το χέρι από την ίδια πλευρά. Δεν το είχα ξαναπάθει ποτέ και κατευθείαν είπε το μυαλό πως δεν υπάρχει νεύρο που τα ενώνει αυτά τα τρία.

Δηλαδή αν χτυπήσεις στο φατνιακό μπορεί να μουδιάσουν το μάγουλο, τα ούλα και η γλώσσα, γιατί είναι ένα νεύρο που τα επηρεάζει, αλλά το χέρι τι δουλειά έχει; Κατάλαβα ότι είναι από το κεφάλι εκείνη την ώρα, από τον πύργο ελέγχου γίνεται αυτό. είπα και κατευθείαν δεν σκέφτηκα το εγκεφαλικό», είπε ο Θοδωρής Αθερίδης.

