Αρχάνες: Στις 3 Ιουλίου η μουσικοχοροθεατρική παράσταση "Με λένε νύφη''

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου και ώρα 20.45 παρουσιαζεται η μουσικοχοροθεατρική παράσταση με τίτλο : "Με λένε νύφη " σε σκηνοθεσία χορευτικά της χοροδιδάσκαλου Ελευθερίας Αδαμάκη, με την οργανωτική φροντίδα του Πολιτιστικού σύλλογου Αρχανών "Η Χαραυγή", στο ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αρχανών.

Θέμα της παράστασης ο γάμος και το προξενιό.

Παρουσιάζονται ήθη και έθιμα από πολλές περιοχές της Ελλάδας, μαρτυρίες ανθρώπων από χωριά απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας και χοροί από Κρήτη, Ικαρία και Θράκη.

Πριν την παράσταση θα γίνει καντάδα σε σοκάκια των Αρχανών.

