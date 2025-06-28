ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχάνες: Στις 3 Ιουλίου η μουσικοχοροθεατρική παράσταση "Με λένε νύφη''
με λενε νυφη
clock 21:47 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου και ώρα 20.45 παρουσιαζεται η μουσικοχοροθεατρική παράσταση με τίτλο : "Με λένε νύφη " σε σκηνοθεσία χορευτικά της χοροδιδάσκαλου Ελευθερίας Αδαμάκη, με την οργανωτική φροντίδα του Πολιτιστικού σύλλογου Αρχανών "Η Χαραυγή", στο ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αρχανών.

Θέμα της παράστασης ο γάμος και το προξενιό.

Παρουσιάζονται ήθη και έθιμα από πολλές περιοχές της Ελλάδας, μαρτυρίες ανθρώπων από χωριά απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας και χοροί από Κρήτη, Ικαρία και Θράκη.

Πριν την  παράσταση θα γίνει καντάδα σε σοκάκια των Αρχανών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis