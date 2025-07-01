Το μυστικό ραντεβού που «άναψε φωτιές»

Πολλά από τα ανεξήγητα που συμβαίνουν στην «καρδιά» της κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες και προκαλούν απορίες έχουν μια απλή εξήγηση.

Πριν από 20 μέρες ο Πρωθυπουργός είχε ένα ενδιαφέρον ραντεβού με διαχρονικό συνομιλητή του στην οικία φίλου στην ευρύτερη περιοχή Ψυχικού-Φιλοθέης. Ένα ραντεβού του τύπου «ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά» για να αποτίσουμε φόρο τιμής στον αείμνηστο Σώτο Παναγόπουλο και τίποτα παραπάνω.

Έκτοτε άνοιξε ο ασκός του Αιόλου. Ψηλοί, χοντροί, κοντοί κι άλλες «συνιστώσες» βγήκαν στο σεργιάνι με ένα και μοναδικό στόχο: να «καεί» το ραντεβού, να μην σημαίνει κάτι για την επόμενη μέρα, να «εξατμισθεί».

Πολλά απ’ όσα συμβαίνουν στη συνέχεια, όπως ρουφιανιές, «καρφώματα» υπουργών από… υπουργούς και γενικά ένα κλίμα του τύπου «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» πρέπει να θεωρούνται… collateral damages του επίμαχου ραντεβού των δύο.

Διαβάστε επίσης:

Μάριος Σαλμάς - Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γνώριζε ο Πρωθυπουργός»

Άδωνις Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Γενναία η δημόσια παραδοχή του πρωθυπουργού