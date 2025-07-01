Μάριος Σαλμάς - Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γνώριζε ο Πρωθυπουργός»

Σαφείς αιχμές για τον τρόπο που λειτουργεί το γραφείο του πρωθυπουργού και τον απόλυτο έλεγχο που ασκεί ακόμη και σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι διορισμοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άφησε ο πρώην υπουργός και νυν ανεξάρτητος βουλευτής σε συνέντευξη του στο κανάλι Kontra. Αναφερόμενος στο σύστημα διοίκησης, ο κ.Σαλμάς τόνισε :«Τίποτα δεν γίνεται εάν δεν περάσει από το Μαξίμου», καταλογίζοντας στο πρωθυπουργικό γραφείο ότι παρεμβαίνει ακόμα και στις τοποθετήσεις διοικητών νοσοκομείων.

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση θα είχε θαφτεί, αφήνοντας να εννοηθεί πως η κυβέρνηση προσπάθησε να αποφύγει τη διερεύνηση, με αποτέλεσμα το πλήγμα στην εικόνα της χώρας να είναι ακόμη μεγαλύτερο στο εξωτερικό.

«Με τόσο μεγάλες αλλαγές σε υπουργούς Γεωργίαςκαι διοικήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περίμενε κανείς περισσότερη σοβαρότητα η έστω κάποια πολιτική ανάληψη ευθύνης. Ο πρωθυπουργός, υπό άλλες συνθήκες, θα είχε παραιτηθεί», δήλωσε ο Μαριος Σαλμάς, επιρρίπτοντας ουσιαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευθύνη για την πολιτική διαχείριση του σκανδάλου.

