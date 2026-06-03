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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Στο ίδιο τραπέζι Άδωνις, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου - Δεν αντάλλαξαν κουβέντα!
άδωνις, κωνσταντοπούλου ανδρουλάκης
clock 08:18 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα από τα πιο άβολα φωτογραφικά στιγμιότυπα της χρονιάς επιφύλασσε η λαμπερή εκδήλωση για τα 50 χρόνια της «Μασούτης Α.Ε.», καθώς η επιλογή στην ταξιθεσία έφερε κοντά τρία πολιτικά πρόσωπα που είναι γνωστό ότι δεν ανταλλάσσουν ούτε «καλημέρα».

Ο λόγος για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι βρέθηκαν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, σε απόσταση αναπνοής, χωρίς όμως να ανταλλάξουν ούτε μια λέξη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Τα τρία πολιτικά πρόσωπα έχουν ανταλλάξει μύδρους εκατέρωθεν ουκ ολίγες φορές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόσφατα μήνυση και αγωγή κατά του υπουργού Υγείας, ενώ ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε σε πρόσφατο vidcast ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν κάνει για την πολιτική».

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι κόντρες τους στη Βουλή και στα τηλεοπτικά παράθυρα είναι μνημειώδεις, με τον υπουργό να σχολιάζει στο ίδιο vidcast πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έχει θέματα που πρέπει να τα κοιτάξει».

Η άβολη στιγμή αποτυπώθηκε στο φωτογραφικό στιγμιότυπο που ανέβασε ο υπουργός Υγείας στην πλατφόρμα Χ: Ο κ. Γεωργιάδης συνομιλεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ακριβώς απέναντί του η Ζωή Κωνσταντοπούλου κοιτά αλλού, ενώ στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιάζει εξίσου αμήχανος.

Οι τρεις πολιτικοί δεν αντάλλαξαν ούτε μια κουβέντα κατά της διάρκεια της βραδιάς – παρότι κάθονταν σε απόσταση αναπνοής.

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Άδωνις Γεωργιάδης Ζωή Κωνσταντοπούλου Νίκος Ανδρουλάκης
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